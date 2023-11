ORTB, Ado Fm et Ado Tv regroupés au sein de la SRTB Sa

Une nouvelle société de média public a été créée par fusion au Bénin, mercredi 8 novembre 2023, à l’issue du Conseil des ministres.

La Société de radio et de télévision du Bénin S.A. (SRTB S.A.) a été créée par la fusion de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) et du Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin (CMAJB).

Les statuts de la nouvelle société de média public ont été approuvés, mercredi 8 novembre 2023, en Conseil des ministres.

L’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) est un média du service public. Elle diffuse des programmes de radio et de télévision en français, et dans les langues nationales depuis 1972.

Le Centre Multimédia des Adolescents et des Jeunes du Bénin (CMAJB) est un média sous tutelle du Ministère des sports. Elle promeut la politique nationale des sports, de la culture, du Tourisme et de la jeunesse à travers sa radio (Ado Fm) et la télévision Ado Tv.

M. M.

8 novembre 2023 par