L’ONU salue le dispositif de lutte anti-terrorisme du Bénin

Une délégation de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a effectué une mission au Bénin du 13 au 17 mars 2023. Visite de plusieurs sites dont la prison civile d’Akpro-Missérété, la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), les laboratoires techniques et d’investigation et échanges les responsables sont les moments forts de la visite.

Evaluer les mesures prises par le Bénin en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Tel est l’objectif de la mission déployée par l’Organisation des Nations Unies (ONU) au Bénin du 13 au 17 mars 2023.

La délégation composée d’experts de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et d’autres organisations a visité la prison civile d’Akpro-Missérété, le siège de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET), les laboratoires techniques et d’investigation, etc.

A Akpro-Missérété, la délégation a examiné les conditions de détention des pensionnaires de cette prison civile et les mesures prises en matière de respect des droits humains. La délégation a échangé avec les responsables de la prison civile.

La délégation a échangé également avec les représentants de la société civile les mesures anti-terroristes et les droits humains au Bénin.

A l’issue de la visite, les efforts du Bénin dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent ont été salués. La délégation de l’ONU recommande au Bénin de garantir le respect des droits de l’homme.

M. M.

6 avril 2023 par