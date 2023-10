L’ONU assiste plus de 9000 personnes réfugiées dans l’Atacora

Le Système des Nations Unies en collaboration avec le gouvernement béninois a assisté en septembre 2023, plus de 9000 personnes réfugiées dans le département de l’Atacora à travers différents dons.

Les Nations Unies apportent leur aide aux personnes déplacées dans le département de l’Atacora notamment vers Tanguiéta et Matéri en raison de l’insécurité au Burkina Faso. Le don est composé entre autres de kits d’hygiène menstruelle, de kits scolaires pour la rentrée scolaire 2023-2024, d’articles ménagers de première nécessité, de trois tonnes d’engrais, d’équipements pour les Centres de protection sociale (CPS) et de médicaments et matériels médicaux. L’aide humaine de l’ONU est estimée à plus de deux millions de dollars. « Cette assistance s’inscrit dans le cadre de la mission humanitaire des Nations Unies. Elle représente un segment de l’appui global que les Nations Unies apportent au Bénin dans sa marche vers le développement durable », a déclaré le Coordonnateur résident du système des Nations Unies, Salvator Niyonzima. Comme prévu dans le Cadre de coopération 2023-2026, poursuit-il, le système des Nations Unies est déjà actif dans les domaines tels que l’éducation, la santé, l’adaptation au changement climatique, la croissance économique inclusive, la gouvernance et la cohésion sociale.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seïdou a remercié le système des Nations Unies pour son aide humanitaire qui permet de soulager les enfants, les femmes et les personnes âgées. « Les kits scolaires mis à disposition permettent d’assister de nombreux enfants au lendemain de la rentrée scolaire 2023-2024 », a déclaré le ministre, Alassane Seïdou.

Selon le ministre, après avoir accueilli les réfugiés burkinabè venus à Matéri depuis 2021, en raison de l’insécurité généralisée dans leur pays, le gouvernement béninois a débloqué des ressources financières pour leur première prise en charge. A l’en croire, les déplacements transfrontaliers se sont poursuivis et concernent aujourd’hui plusieurs communes de l’Atacora et de l’Alibori avec des populations déplacées forcées de plus en plus nombreuses, provenant essentiellement du Burkina Faso et du Togo.

« En même temps qu’il déploie des efforts louables pour lutter contre les causes de ce choc contemporain du déplacement forcé, le gouvernement reste attentif au cri de détresse des déplacés forcés et des familles d’accueil », a indiqué le ministre Alassane Seïdou. Dans la commune de Matéri, l’ONU appuie aussi une association de femmes réfugiées dans la fabrication manuelle de serviettes hygiéniques réutilisables pour faciliter l’hygiène menstruelle.

Akpédjé Ayosso

16 octobre 2023 par