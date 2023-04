L’ONG ODS UBUMTU appuie les élèves du CEG Ouèdèmè-Adja

Une délégation de l’ONG ODS UBUMTU conduite par sa présidente, Madame Imelda WADAGNI, a fait don de 40 tables-bancs aux élèves des classes de 3è et Tle du CEG Ouèdèmè-Adja à Lokossa. C’est le vendredi 7 avril 2023.

Fidèle à sa vision du service : « Je suis car tu es », « Personne ne se construit sans l’aide d’autrui », l’ONG ODS UBUMTU s’investit dans l’amélioration des conditions de travail des apprenants de la commune de Lokossa. Une délégation de l’ONG conduite par sa présidente, Madame Imelda WADAGNI, s’est rendue au CEG Ouèdèmè-Adja le vendredi 07 avril 2023 avec un don de 40 tables-bancs destinés aux élèves des classes de 3è et Tle.

Le don contribuera non seulement à l’amélioration des conditions d’études des collégiens et collégiennes mais également à l’amélioration de leurs résultats scolaires, selon les représentants des parents d’élèves du CEG Ouèdèmè-Adja.

C. Gabriel AKPOME, le Directeur du CEG Ouèdèmè-Adja a salué l’engagement et le dynamisme de la présidente de l’ONG ODS (Observatoire de Développement Social) UBUMTU, Madame Imelda WADAGNI. Il a salué également la mémoire du regretté Nestor WADAGNI, fondateur de ODS UBUMTU, qui a contribué à la création du CEG Ouèdèmè.

Lors des échanges avec les apprenants, la présidente de l’ONG ODS UBUMTU à cultiver les valeurs telles que la réussite, la persévérance, la rigueur, l’esprit du travail bien fait et du devoir accompli, le dépassement de soi, l’humanisme l’humilité et l’ouverture d’esprit.

