L’ONG Iréti offre du matériel médical aux centres de santé de Porto-Novo

L’ONG Iréti de l’honorable Sanni Yibatou Glèlè n’est pas restée en marge des actions pour lutter contre le coronavirus au Bénin. Connue pour son engagement dans les actions sociales, l’ONG a fait don de matériels médicaux à 11 centres de santé de la municipalité de Porto-Novo.

De milliers de masques, de centaines de boîtes, de gels hydro-alcooliques et des dispositifs de lavage des mains ; tels sont les matériels offerts par l’ONG Iréti. Ces matériels permettront aux agents de santé de se protéger contre le coronavirus et de lutter efficacement contre la propagation du covid-19.

Le personnel médical des 11 centres bénéficiaires a remercié l’ONG Iréti de l’honorable Sanni Yibatou Glèlè pour sa solidarité et sa contribution dans la lutte contre la pandémie du siècle.

