L’ONG African Parks rend hommage à six (06) défenseurs de la biodiversité

C’est l’ apothéose d’une série d’activités de trois mois, qui a eu lieu hier samedi 30 septembre 2023 à Cotonou. Occasion de faire le point du téléthon en faveur des parcs nationaux et de rendre hommage aux personnes dont l’engagement en faveur de la protection des parcs nationaux n’est plus à démontrer.

En effet, six (06) personnalités ont été distinguées comme Ambassadeurs des parcs nationaux à savoir : Monsieur José TONATO, Ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, Monsieur José PLYA, Chargé de mission du Président de la République aux Arts et à la Culture, Madame Déré Lydie Chabi NAH, Préfet de l’Atacora, Monsieur Alfred Coffi ALOGNINOUWA, Directeur Exécutif de la Fondation des Savanes Ouest-africaines (FSOA), Sa Majesté Oumarou ILOUTCHOKA, Roi d’Alfakoara, et Mr Djaléni Christophe DJATTO, Directeur Exécutif de l’Association Villageoise de Gestion des Réserves de Faune (AVIGREF) de la Pendjari.

Ce fut également un moment de partage d’expériences autour de la conservation des aires protégées, d’exposition-vente, de projection de vidéos sur les activités de la campagne « La Nuit des Parcs nationaux » et des activités des parcs Pendjari et W-Bénin.

Pour rappel, les activités menées dans le cadre de l’initiative « La Nuit des Parcs nationaux » sont notamment : une conférence de presse de lancement officiel par le Ministre du Cadre de Vie ; des séances d’information et de sensibilisation ; un panel scientifique ; une session de fitness ; la participation à la 2ème édition du festival de l’igname à AgouaLand ; des séances de don de sang ; le téléthon et la soirée de Gala.

