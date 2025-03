L’ONG ASP-Al Heri le Bonheur célèbre la journée de Laylatoul-Qadr

Le président de l’ONG Action pour le social et la paix (ASP-Al Heri le Bonheur), Mouhamadou Cheick GOUNOU et les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition de la prière de Laylatoul-Qadr (la Nuit du Destin) ce mercredi 26 mars 2025. C’est la Mosquée Hazia Safiath, sise à Zongo dans la ville de Cotonou qui a servi de cadre à cette célébration.

La journée du Laylatoul-Qadr célébrée ce mercredi 26 mars 2025 à la Mosquée Hazia Safiath de Zongo. Une occasion exceptionnelle pour les fidèles musulmans sous le leadership du président de l’ONG ASP-Al Heri le Bonheur, d’adresser leurs prières à Dieu pendant ce mois béni de Ramadan.

La nuit de Laylatoul-Qadr selon Alfa Djalil ABDOURAHMANE, vice-président de la communauté, « est une nuit de grâce et de bénédiction ». A l’en croire, toute personne qui adresse une prière au Seigneur ce jour, obtient toujours la faveur divine. Quiconque se présente devant Dieu et lui présente ses intentions, obtient « facilement » la satisfaction, a-t-il témoigné.

Cependant, une personne qui refuse de pardonner, ou un enfant qui offense ses parents et ne demande pas pardon selon le vice-président, ne peut bénéficier des grâces de cette journée. Il en est de même pour un musulman qui commet les « lourds péchés », et ne se repent pas, ou d’un individu qui s’adonne à l’alcool.

Les valeurs à cultiver

Le secrétaire général de l’ONG, Abdoulaye Abdu SALAMI a rappelé pour sa part, les valeurs à cultiver pour bénéficier des grâces du Seigneur le jour de Laylatoul-Qadr. Il a cité entre autres, le recueil spirituel, le bon voisinage, la bonne collaboration entre frères et sœurs, etc. « Le plus important, c’est d’avoir un cœur sincère. Quel que soit ce que tu fais, si ton cœur est pur, c’est fini. L’essentiel, c’est d’avoir le cœur, un cœur rempli de vengeance, Dieu n’a pas besoin de ça, parce que c’est dans cette nuit-là qu’il se manifeste », a clarifié l’islamologue. La nuit de Laylatoul-Qadr d’après lui, est également une occasion pour les personnes divisées sur quelque sujet que ce soit, de se réconcilier afin de pouvoir expérimenter les faveurs divines. « Cette nuit est une occasion unique pour nous. Le mois de Ramadan est un mois unique pour la rédemption des péchés. Celui qui ne pardonne pas pendant ce mois est perdant. D’où des efforts constants de prière pour la paix », a-t-il poursuivi évoquant les bienfaits de cette journée qui souvent, n’est pas facile à reconnaître dans le calendrier, et qui se situe dans la dernière décade du mois parmi les dates impaires (21, 23, 25, 27, 29). Ceci, pour permettre à chacun de faire l’effort pour l’atteindre. « Dieu veut que nous soyons actifs, que nous soyons positifs à tout moment et en tout temps », a exhorté le secrétaire général.

Une tradition qui se perpétue

Les fidèles musulmans et l’ONG ASP-Al Heri le Bonheur en choisissant la mosquée Hazia Safiath pour cette prière, se conforment à une tradition vieille de plusieurs décennies. Selon les explications de Alfa Djalil ABDOURAHMANE, vice-président de la communauté, c’est la mosquée choisie par les anciens pour cette prière qui autrefois, regroupait les amis de musulmans, et des non-musulmans ; la Nuit du destin étant « un moment de prière pour implorer Dieu ». « C’est une nuit de grâce et de bénédiction », a rappelé le représentant de l’imam.

Intervenant à cette occasion, le président de l’ONG a adressé ses salutations et ses remerciements au chef de l’Etat et à son gouvernement. Pour lui, Hazia Safiath fait partie des premières mosquées à Cotonou. C’est une mosquée bénie, et c’est à ce titre qu’elle a été choisie pour accueillir la prière. « C’est la place choisie par nos parents qui ne sont plus de ce monde, et nous aussi, on a voulu faire comme eux, en faisant nos prière sur cette place bien bénie », a témoigné le président.

Lecture du Saint Coran, diverses prières et remise du Kits de Ramadan ont été les temps forts de l’édition 2025 de la prière de Laylatoul-Qadr à la Mosquée Hazia Safiath. Confiants des grâces et des bénédictions de ce jour béni, Mouhamadou Cheick GOUNOU et les responsables de cette mosquée ont prié pour la paix, la prospérité, la stabilité, la sécurité et le développement au Bénin.

