Initiative TRADOM

L’OIT lance la relecture de l’arrêté sur le travail domestique au Bénin




L’OIT a ouvert, le lundi 17 novembre 2025, à Grand-Popo, dans le cadre de l’initiative TRADOM (Travail domestique décent au Bénin), un atelier de cinq jours consacré à la révision de l’arrêté N°026/MFPTRA/DC/SGM/DT/SRT du 14 avril 1998 fixant les conditions générales d’emploi des employés de maison en République du Bénin. Ce texte, avant-gardiste pour son époque, comporte aujourd’hui certaines dispositions obsolètes face aux évolutions du monde du travail et des normes internationales.

Réunis du 17 au 21 novembre 2025, les représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs, des syndicats et du Réseau national des travailleuses et travailleurs domestiques (RNTD), ambitionnent d’aligner le cadre juridique béninois sur la Convention 189 adoptée en 2011, qui reconnaît le travail domestique comme une composante essentielle de l’économie de soins. « Notre ambition est de faire du secteur du travail domestique un espace de dignité, de formalisation et de protection », a précisé Mme Dolorès AMOUSSOUGA, Coordonnatrice de l’initiative TRADOM de l’OIT.

Du côté des employeurs, l’engagement est également affiché. « Si les travailleurs domestiques sont comme tous les autres [travailleurs], nous devons les protéger et les valoriser », a déclaré Marlyse HOUNON, représentante le Conseil National du Patronat du Bénin.

Le Directeur Général du Travail, Edgard DAHOUI, a rappelé l’importance sociale du secteur : « Ces gens-là qui sont dans notre intimité ont besoin d’une meilleure protection ». A l’en croire, « renforcer le cadre juridique permettra aux inspecteurs de travail de mieux faire leur travail ».

À l’issue de la première journée, le Directeur des Normes du Travail, Ramanou Arouna, s’est dit satisfait : « Les débats étaient très enrichissants. Si nous restons dans cette dynamique, nos objectifs seront atteints ».

Pour le RNTD, cette révision permettra enfin d’intégrer les réalités vécues par les travailleurs domestiques. « L’arrêté 026 ne prenait pas en compte totalement les conditions de vie des travailleurs domestiques », a rappelé Pierrette Vidégla, alors que le Bénin avance vers la ratification de la Convention 189 de l’OIT.

Les travaux se poursuivent jusqu’au 21 novembre, avec pour objectif de produire une version consolidée d’un arrêté modernisé, plus protecteur et conforme aux standards internationaux.
M. M.

18 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




