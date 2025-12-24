mercredi, 24 décembre 2025 -

Réforme

L’OIT et ses partenaires tracent la voie vers un travail domestique décent et formalisé au Bénin




Au Bénin, l’initiative TRADOM de l’OIT a validé deux études stratégiques sur le travail domestique. Leurs résultats dégagent des pistes concrètes pour réduire l’informalité, élargir la protection sociale et renforcer le dialogue social au Bénin.

Le 19 décembre 2025 à Grand-Popo, les acteurs publics et sociaux ont franchi une étape structurante vers la formalisation du travail domestique au Bénin. Réunis dans le cadre de l’initiative TRADOM de l’OIT, ils ont validé les résultats intermédiaires de deux études clés – une analyse statistique et une étude comportementale – destinées à mieux comprendre les causes profondes de l’informalité et à orienter des réponses adaptées.
« Le travail domestique est un secteur vital, porteur d’emplois, mais encore largement marqué par la précarité et l’invisibilité », a souligné Alida Tano, représentant la Directrice du Bureau pays de l’OIT-Abidjan. Selon elle, ces études constituent « une étape primordiale pour éclairer les politiques publiques, renforcer le dialogue social et promouvoir effectivement la Convention n°189 sur le travail décent ».

Les résultats mettent en évidence des freins persistants à la formalisation, liés notamment aux perceptions culturelles, au coût perçu de la déclaration et à la faible appropriation des textes existants. Autant de constats qui appellent des réformes pragmatiques et concertées, fondées sur des données objectivées.
Du côté des autorités, le Gouvernement béninois a réaffirmé sa volonté d’agir. « Ces travaux s’inscrivent dans la continuité des efforts engagés pour renforcer le cadre normatif et améliorer la protection des travailleurs », a indiqué Ramanou Arouna, directeur des Normes et de la Statistique du Travail au ministère du Travail et de la Fonction publique, rappelant les récentes avancées réglementaires issues du dialogue tripartite.
Les employeurs domestiques ont également exprimé leur engagement, tout en appelant à davantage de pédagogie. « Il est essentiel de mieux vulgariser les textes adoptés et de sensibiliser les employeurs particuliers à l’intérêt de la déclaration, notamment pour l’accès à la couverture sociale », a plaidé Maurel Dossa, membre du Comité national des employeurs domestiques.

Pour les travailleuses et travailleurs domestiques, la validation des études marque un tournant. « Cette démarche permet enfin de disposer d’un diagnostic objectif du secteur et d’identifier des solutions réalistes, adaptées à nos réalités », a déclaré Pierrette Videgla, coordonnatrice du Réseau national des travailleuses et travailleurs domestiques, soulignant que ce processus « renforce la confiance et la mobilisation des partenaires ».
Lancée en 2024, l’initiative TRADOM vise à renforcer durablement les droits et la protection sociale des travailleurs domestiques à travers une approche progressive, inclusive et fondée sur le dialogue social. Les recommandations issues de l’atelier de Grand-Popo constituent désormais une base stratégique pour accélérer la transition du secteur vers la formalité.
À terme, l’ambition est claire : faire du travail domestique un emploi reconnu, protégé et digne, pleinement intégré aux politiques nationales du travail et de la protection sociale au Bénin.

M. M.

24 décembre 2025 par La Rédaction




