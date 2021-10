L’OIM lance un projet pour améliorer la capacité de gestion des frontières

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les principaux acteurs de la migration du Ghana Health Service (GHS), le ministère de l’Intérieur, le Ghana Immigration Service (GIS) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont lancé en septembre dernier un projet régional « Renforcer la capacité de gestion des frontières pour répondre à la crise de santé publique, y compris COVID-19 » . Financé par la JICA, le projet vise à renforcer les capacités globales de gestion des frontières dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest : le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso.

Le projet garantira une préparation et une réponse plus efficaces aux crises potentielles de santé publique à certains points d’entrée (PoE). Le projet mènera également une enquête complète pour évaluer la situation actuelle concernant la gestion des frontières, la facilitation du commerce et les mesures de réponse au Covid-19 dans certains PoE. Sur la base des résultats, les équipements et infrastructures de santé publique nécessaires pour assurer une préparation et une réponse plus efficaces aux crises potentielles de santé publique seront achetés et fournis aux États. « Ces interventions ont été une priorité absolue pour la JICA à la suite de la pandémie », a déclaré Maki Ozawa, représentant principal de la JICA. Elle a ajouté que « ce projet arrive à point nommé et soutiendra les activités économiques tout en protégeant des vies ».

Pour contrer la propagation du COVID-19, plusieurs frontières terrestres à travers l’Afrique ont été fermées en 2020. Ces fermetures de frontières et les restrictions associées ont perturbé les échanges commerciaux réguliers et affecté les flux migratoires, ainsi que les agences de gestion des frontières et les communautés transfrontalières exposées à des risques plus élevés d’infection. Les cinq pays du projet étaient vulnérables aux impacts imprévisibles de la pandémie en raison de carences structurelles et d’urgence sanitaire aux frontières terrestres.

« La pandémie actuelle rend ce projet très opportun. L’approche holistique visant à se concentrer sur la coordination avec toutes les agences de gestion des frontières et sur la durabilité des interventions renforcera notre sécurité aux frontières et nos capacités en matière de règlement sanitaire international aux frontières pour répondre au COVID-19 et aux menaces biologiques potentielles », a déclaré le Dr Lawrence Lartey, directeur de Port Health au Ghana Health Service.

Au cours de la réunion au bureau de l’OIM, les parties prenantes ont discuté du plan de mise en œuvre et du rôle des parties prenantes respectives pour atteindre les résultats et avoir un impact positif sur les communautés transfrontalières.

« Les interventions du projet aideront les pays à répondre aux futures épidémies et menaces pour la santé, comme la pandémie actuelle de COVID-19. Cette approche est ancrée dans le cadre de gestion de la santé, des frontières et de la mobilité (HBMM) de l’OIM et dans le plan stratégique de réponse et de relèvement de l’OIM COVID-19 2021. De plus, ce projet contribuera à la réalisation du Pacte mondial pour les migrations (GCM) et de l’objectif 2030. Agenda pour le développement durable et ses 17 objectifs de développement durable (ODD) qui reconnaissent la migration comme un aspect clé du développement », a déclaré Abibatou Wane-Fall, chef de mission de l’OIM au Ghana.

Source : OIM

