L’OIM et ses partenaires soutiennent l’emploi et la résilience climatique

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Bénin en partenariat avec L’association Les Championnes de l’Atacora (LCA), l’Ong Bien être et Développement durable (BEDD Ong) et Groupe d’Étude et de Recherche sur l’Environnement et le Développement (GERED Ong) a doté trois cent soixante (360) jeunes, femmes et personnes déplacées internes des communes de Matéri, Cobly, Boukombé, Tanguiéta, Natitingou, Kérou, Kouandé et Banikoara d’équipements de production et de transformation. La cérémonie de remise a eu pour cadre la préfecture de Natitingou, ce jeudi 29 mai 2025 devant une forte personnalité et des bénéficiaires au cours d’une cérémonie conjointe.

Trois cent soixante jeunes des communautés du nord Bénin à savoir Matéri, Cobly, Boukombé, Tanguiéta, Natitingou, Kérou, Kouandé et Banikoara ont reçu des équipements de production et de transformation, au cours d’une cérémonie conjointe de remise à la préfecture de l’Atacora ce jeudi 29 mai 2025. D’un montant global de 70 millions FCFA, cette dotation en équipements vise à renforcer les capacités socio-économiques des bénéficiaires, tout en répondant aux défis conjoints liés au changement climatique, à la mobilité humaine et à la cohésion sociale au bénéfice des communautés transfrontalières. Cette initiative de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM) s’inscrit dans le cadre de deux projets visant à renforcer la résilience climatique et à prévenir les conflits et l’extrémisme violent dans les zones frontalières du nord Bénin.

Le premier intitulé « Projet de renforcement de la résilience des communautés du nord Bénin affectées par le changement climatique et la dégradation de l’environnement » est financé par le Fonds de l’OIM pour le Développement et mis en œuvre par l’OIM au Bénin. Il cible 200 jeunes agropasteurs, femmes et personnes déplacées internes de la commune de Matéri et a pour objectif de diversifier les moyens de subsistance des agropasteurs à travers la mise en place de 200 unités de production de Blocs Multi-Nutritionnels (BMN), favorisant l’adaptation climatique, l’alimentation du bétail et la préservation des ressources naturelles.

Le second projet dénommé « Programme d’appui à la prévention des conflits et de l’extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, phase 2 » est mis en œuvre par l’OIM au Bénin. Il est financé par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (PBF) et accompagne 160 jeunes et femmes dans le renforcement de leur autonomie à travers des Activités génératrices de revenus (AGRs) dans les domaines de l’élevage, du maraîchage, de la transformation agroalimentaire, de l’apiculture et du numérique.

La cérémonie a mobilisé un parterre de personnalités ainsi que des bénéficiaires venues des différentes communes. Dans son intervention, Taté Ouindéyama, maire de Natitingou a souhaité la bienvenue aux bénéficiaires et aux responsables de l’OIM et à tous les partenaires qui accompagnent toutes les actions visant à éradiquer l’extrémisme violent, soutenir la jeunesse pour l’emploi, et promouvoir le développement des communes. Il remercie le gouvernement dont le dynamisme permet d’entretenir diverses relations avec les partenaires au développement.

Une journée symbolique

Mame Diarra Kane, représentante de la Cheffe de mission de l’Organisation internationale pour les migrations souligne l’engagement de son institution aux côtés des communautés locales. « Cette journée est symbolique, parce qu’elle incarne non seulement l’engagement de l’OIM aux côtés des communautés du nord Bénin, mais également notre volonté commune de bâtir des territoires plus résilients, plus inclusifs et plus sûrs. La cérémonie s’inscrit dans le cadre de deux initiatives majeures complémentaires et profondément encrées dans les besoins des populations locales. Ces équipements que nous remettons aujourd’hui ne sont pas seulement des outils, ils sont le fruit d’un dialogue étroit avec les communautés, d’une compréhension partagée des vulnérabilités locales et d’un engagement ferme à renforcer les moyens de subsistance des jeunes des femmes, des personnes déplacées et de toutes les personnes exposées aux risques climatiques et sécuritaires », a indiqué Mame Diarra Kane.

Elle ajoute que ces matériels composés de broyeurs de tiges, brouettes, bassines, des moules, des récipients d’eau, des perles, des fourches, coupe-coupes, moules… soutiennent des activités génératrices de revenus, favorisent l’employabilité, encouragent l’innovation et permettent aux populations d’être actrices de leur propre développement. « Par ces temps chauds, nous contribuons à prévenir les tensions sociales, à renforcer la cohésion communautaire et à offrir une alternative positive particulièrement dans les zones où le sentiment d’abandon, la porosité des frontières et la faible présence de l’état nourrissent des dynamiques de fragilité », a-t-elle fait savoir avant de saluer les partenaires qui se mobilisent pour rendre possible cette activité.

Une lueur d’espoir pour les bénéficiaires

Elle souligne que l’OIM restera aux côtés des bénéficiaires pour semer ensemble les graines d’espoir, de la dignité et de la paix. Il leur revient de continuer à être des bâtisseurs de la résilience de leur communauté. Toutes choses que Robert Wembo Kassa, maire de Matéri soutient soulignant l’importance de l’apport de l’OIM qui encourage la modernisation des mécanismes de production des blocs multinutritionnels et pour servir d’aliments de bétails. « La commune de Matéri va servir de départ pour les autres à travers l’utilisation efficace et efficiente de ces équipements.

Au nom de tous les bénéficiaires, Josiane N’Koupiéssi N’Touama, a rassuré qu’un bon usage sera fait des équipements reçus. « Ce projet est pour nous une véritable lueur d’espoir. Il nous offre non seulement des outils, mais aussi une reconnaissance, une valorisation de nos capacités et un avenir plus prometteur. Nous prenons aujourd’hui l’engagement solennel de faire bon usage de ces ressources, de travailler avec ardeur et de contribuer à la paix et au développement de nos localités. Nous exprimons nos sincères remerciements à l’OIM, à l’Ong BEDD et aux autorités locales et à tous ceux qui ont rendu ce projet possible », affirme-t-elle.

Maguidi Kora-Gbéré, chargé de mission, représentant le préfet de l’Atacora souligne pour sa part que depuis 2021, l’OIM accompagne le département à travers diverses initiatives destinées à renforcer la lutte contre l’extrémisme violent et à assurer une meilleure résilience des communautés surtout dans les localités frontalières. L’OIM, indique-t-il apporte un appui crucial pour réduire nos vulnérabilités dont les différents facteurs qui sont la cause sont liés à l’absence d’opportunités économiques pour les jeunes et les femmes, à la prévalence des conflits, à la dégradation de l’environnement par les changements climatiques. Au nom du préfet, il invite les bénéficiaires à faire bon usage des équipements.

