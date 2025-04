L’OIM et les États-Unis offrent des équipements pour renforcer la gestion des frontières du Bénin

Le Gouvernement du Bénin renforce sa capacité à sécuriser ses frontières. Des équipements destinés à la Direction générale de la Police républicaine, notamment à l’École Nationale des Brigadiers et Agents de Police ainsi qu’aux postes frontaliers de Hillacondji et d’Illara, ont été réceptionnés ce jeudi 24 avril 2024. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des projets « Renforcement des capacités des autorités de gestion des frontières pour la sécurité au Bénin » et « Renforcement de la gestion des frontières par une coordination et un partage d’informations renforcés au Bénin et au Togo », financés par le Gouvernement Américain, mis en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Bénin. L’objectif est de renforcer les capacités de gouvernance des frontières à travers le renforcement de capacités techniques et opérationnelles pour une préparation plus efficace.

Des radios VHF, boussoles, ordinateurs, imprimantes, logiciels, régulateurs, onduleurs, jumelles, etc. Ces équipements techniques, informatiques et de communication d’une valeur de 182 261 867 FCFA (environ 289 582 USD) ont été remis à la Police républicaine ce jeudi 24 avril 2025.

Pour Fatou Diallo N’Diaye, cheffe de mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) au Bénin, cette remise d’équipements va bien au-delà d’un simple don. Il s’agit d’un engagement commun pour une sécurité humaine intégrée, fondée sur une gestion frontalière efficace. « Une sécurité bien adressée aux frontières assurera aussi la sécurité au niveau national », a-t-elle indiqué. Elle souligne le rôle pivot du Bénin dans la région ouest-africaine. La cheffe de mission de l’OIM Bénin a relevé l’importance de la collaboration entre son organisation, l’Etat béninois, les Nations unies et les Etats-Unis.

« Les pratiques sécuritaires doivent être adaptées aux nouvelles menaces frontalières », selon la Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Bénin. Aminatou Sar met l’accent sur la formation continue des agents, l’intégration de la technologie et la nécessité de coopération entre pays voisins. C’est à ces défis que répondent les projets « Renforcement des capacités des autorités de gestion des frontières pour la sécurité au Bénin » et « Renforcement de la gestion des frontières par une coordination et un partage d’informations renforcés au Bénin et au Togo ».

Un pas de plus vers une sécurité durable

L’ambassadeur des États-Unis au Bénin, Brian Shukan, rappelle que ce soutien s’inscrit dans une stratégie plus large de prévention des conflits et de promotion de la sécurité nationale. Avec un budget total de 3,75 millions de dollars, les projets incluent aussi le soutien à l’Ecole nationale de police, la promotion de la police de proximité, et l’appui à la justice et aux droits humains. « Au cœur de ces efforts, se trouve la promotion de la police de proximité, un outil puissant qui favorise une plus grande collaboration entre la police et les communautés locales afin d’améliorer la sécurité et l’état de droit », a indiqué Brian Shukan.

Le ministre de l’Intérieur, Alassane Seidou, salue cet appui en équipements qui vient renforcer la capacité technique et opérationnelle des écoles de formation et des unités aux frontières. « Ces outils permettront au commissariat frontalier de Hillacondji d’achever sa modernisation en passant de l’enrôlement manuel à celui informatisé des passagers pour une meilleure gestion des flux migratoires à travers le Système d’information et d’analyse des données migratoires (MIDAS) qui y sera installé », a ajouté Alassane Seidou. Le ministre affirme que ces dons s’inscrivent dans la volonté du gouvernement de faire de la gestion des frontières une priorité nationale, en réponse aux défis sécuritaires de la sous-région. Au nom des bénéficiaires, il a rassuré qu’un usage judicieux sera fait des équipements reçus.

Dans le cadre de ces projets, l’OIM et le gouvernement américain avaient procédé, le 31 octobre dernier, à la remise d’un premier lot d’équipements.

M. M.

24 avril 2025 par ,