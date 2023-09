L’OIF préoccupée par la situation au Gabon

Elle condamne fermement le renversement de l’ordre constitutionnel opéré par des éléments des forces de défense et de sécurité ce 30 août 2023.

« Les coups d’Etat sont contraires aux valeurs de la Francophonie, et aux engagements pris par nos Etats et gouvernements à travers la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000 », a déclaré la Secrétaire générale.

Louise Mushikiwabo en appelle au respect de l’Etat de droit au Gabon. Elle invite les forces de défense et de sécurité, ainsi que les acteurs politiques et civils à s’inscrire dans la recherche de solutions politiques pacifiques permettant le rétablissement de l’ordre constitutionnel et démocratique au Gabon.

Elle demande le respect de l’intégrité physique et la libération du Président Ali BONGO ONDIMBA.

31 août 2023 par