L’ODEM lance les Journées Éthiques et Déontologiques

Le président de l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie dans les Médias (ODEM), Ulrich Vital Ahotondji a procédé, jeudi 7 septembre 2023, au lancement des Journées Éthiques et Déontologiques (JED) de la Presse Béninoise. La cérémonie a eu lieu à la Maison des Médias Thomas Mègnassan en présence du représentant de la HAAC, de la présidente de l’UPMB et des professionnels des médias.

« L’éthique et la déontologie à l’épreuve du numérique », c’est sous ce thème que l’Observatoire de l’Éthique et de la Déontologie dans les Médias organise du 7 septembre au 7 octobre 2023, des Journées Éthiques et Déontologiques (JED) de la Presse Béninoise. Selon le président de l’ODEM, Ulrich Vital Ahotondji, l’objectif de ces JED est d’asseoir les bases d’une autorégulation spécifique au numérique. Il s’agit, informe le président de l’ODEM, d’éveiller davantage la conscience des journalistes sur les règles d’éthique et de déontologie du métier. « Les Journées Éthiques et Déontologiques, c’est le rendez-vous de la vulgarisation du code de l’éthique et de la déontologie ; le rendez-vous de la responsabilité des journalistes sur internet », a affirmé Vital Ahotondji. Il souhaite que les JED 2023 soient l’occasion pour la presse béninoise d’enclencher des initiatives, des débats, des émissions autour de la responsabilité des journalistes sur l’information produit dans les médias classiques et sur internet.

Pour le président de la Commission carte de presse‚ éthique et déontologie de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, l’organisation de ces JED par l’ODEM illustre parfaitement sa détermination d’œuvrer pour une dynamique professionnelle de la presse béninoise. « En plaçant les manifestations de cette année sous le thème ‘’éthique et la déontologie à l’épreuve du numérique’’, l’ODEM est en phase avec les défis du 21e siècle auxquels les médias sont confrontés », a affirmé Me Bastien Rafiou Salami. Il relève qu’avec la révolution des nouvelles technologies de l’information et de la communication, le journaliste est impacté au point où le numérique l’oblige à s’y adapter.

Au nom de l’Assemblée spéciale des associations professionnelles des médias, Zakiath Latoundji a salué l’initiative de l’ODEM. « Il est important pour chaque professionnel de média de faire preuve de responsabilité dans le traitement de l’information. Cette responsabilité passe par le respect du Code d’éthique et de déontologie », a indiqué la présidente de l’Union des Professionnels des Médias du Bénin. Elle invite les acteurs des médias à se mobiliser sur l’ensemble du territoire national pour la réussite des JED.

Le lancement des JED a été suivi d’une conférence inaugurale avec Me Charles Badou, avocat à la Cour. Il est revenu sur la profession du journaliste en se référant au Code de l’Information et de la Communication. Selon l’ancien conseiller de l’ODEM, les règles de déontologie de la presse béninoise n’ont pas changé à l’ère du numérique. « Avec le numérique, il y a plus de possibilités offertes aux journalistes de contrevenir aux règles déontologiques », a-t-il souligné.

Me Charles Badou soutient que les journalistes doivent être beaucoup plus vigilants et professionnels dans l’exercice de leur métier.

À l’issue de la cérémonie de lancement, un lot de documents relatifs à l’éthique et à la déontologie a été offert aux représentants de la presse en ligne et écrite, ainsi que de la radio et de la télévision.

Durant ces JED, il est prévu l’organisation de 12 conférences sur toute l’étendue du territoire national, des débats et partages d’expériences avec les étudiants en journalisme et la distribution des publications de l’ODEM aux Médias et dans les bibliothèques du Bénin.

Akpédjé Ayosso

A propos de l’ODEM

L’observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) est un organisme d’autorégulation des médias au Bénin fondé en 1999. Sa mission est de faire observer les règles de déontologie et de l’éthique dans les médias ; protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête et exacte ; défendre la liberté de presse ; veiller à la sécurité des journalistes dans l’exercice de leur fonction et garantir leurs droits. La 9e mandature a été installée le 3 mai 2023. Elle a rendu sa première décision N°001-2023/ODEM09 condamnant un journaliste pour manque de professionnalisme en violation des articles 1, 2 et 19 du Code de l’éthique et de déontologie dans les médias.

