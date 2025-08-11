L’ODEM condamne un acharnement sur la journaliste Angela Kpeidja

Par décision N°001-2025/08/ODEM09, l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les médias dénonce et condamne un acharnement sur la journaliste à la SRTB, Angela Kpeidja dans l’affaire l’opposant à Stévy Wallace devant la CRIET.

La journaliste Angela Kpeidja, a saisi l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM), d’une plainte contre « certains médias et journalistes » dans le cadre du procès qui l’oppose à Stévy Wallace devant la CRIET. Après avoir analysé la plainte et les titres affiché dans les journaux, l’ODEM constate que certains écrits diffusés ont seulement rendu compte du réquisitoire du ministère public sans chercher à équilibrer l’information servie au public. L’ODEM note que les médias concernés n’ont pas pris le soin d’interroger l’accusée ou son avocat. Pour l’ODEM, certaines publications ont tenté de faire passer le réquisitoire du ministère public comme un verdict définitif.

L’Observatoire dénonce et condamne un acharnement évident sur une consœur dans une affaire dont le verdict n’est pas encore prononcé. « En agissant tel qu’ils l’ont fait, les journalistes auteurs des publications parcellaires ont violé les articles 1, 2, 4, 6, 17, 19 et 20 du Code de Déontologie et d’Ethique des Médias au Bénin », ajoute l’ODEM.

L’organisme d’autorégulation rappelle à tous les professionnels des médias que l’Article 17 du code de déontologie intitulé : Le devoir de confraternité s’impose à tous les journalistes. L’ODEM invite tous les professionnels des médias à respecter les règles éditées dans le Code de Déontologie et d’Ethique des Médias au Bénin.

11 août 2025 par ,