L’ODEM, 9è mandature officiellement installée

Désignés par leurs pairs en mars dernier, les membres de la 9e mandature de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM) ont été investis dans leurs fonctions ce mercredi 03 février, date de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse.

« Vous aurez (...) du pain sur la planche avec comme mission de scruter les différentes publications des professionnels des médias. Car, il est important et impérieux aujourd’hui de redorer le blason de notre maison commune », a indiqué Rodrigue Azinongbé, représentant du président de l’Assemblée nationale, à l’endroit des treize membres de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Ethique dans les Médias (ODEM), 9è mandature, lors de la cérémonie officielle d’installation tenue, mercredi 03 mai 2023, à la salle Fleuve Jaune du Ministère des Affaires étrangères.

Prenant la mesure de la mission au sein de l’organe d’autorégulation des médias au Bénin, Ulrich Vital Ahotondji, président de l’ODEM explique : « l’ODEM, aujourd’hui, a plus que jamais besoin de partenaires pour remettre les médias au cœur du développement. Nous avons hérité d’un Observatoire rachitique, esseulé de la scène médiatique. Et pourtant, on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ».

Composition du bureau de la 9ème mandature de l’ODEM

Président : Ulrich Vital Ahotondji

Vice-président : Firmin Gbèkan

Secrétaire général : Thanguy Agoï

Trésorier général : Pulchérie Gbèmènou

Rapporteur : Adrien Tchomakou

Les membres des commissions techniques

Presse Ecrite : Soubérou Moudachirou

Sylvanus Ayimavo

Télévision : Patrick Djossou

René Adéniyi

Technologies de l’information et de la communication : Germain Akouété

Paulin Vissoh

Radio : Ulrich Garba

Richard Sègnon

