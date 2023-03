L’INStaD recrute des agents pour la 3è ECENE

Dans le cadre de la réalisation de la collecte des données des troisième et quatrième passages de l’Enquête sur le Commerce Extérieur non enregistré au cordon douanier (ECENE), l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) recrute des agents de collecte de données.

L’avis de recrutement dans le cadre de l’Enquête sur le Commerce Extérieur non enregistré au cordon douanier (ECENE) concerne les candidats de nationalité béninoise ayant au moins 18 ans révolus. Le candidat doit être : titulaire au moins du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent ; capable et prêt à travailler sous pression quelles que soient les zones ; libre de tout engagement pendant la formation et la collecte des données sur le terrain ; doit jouir d’une bonne santé physique et être de bonne moralité, maîtriser une ou plusieurs langue(s) de la zone de travail choisie ; avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique ; avoir une pièce d’identité valide couvrant toute la période de l’opération, voire au-delà et disposer d’un numéro d’Identification Fiscale Unique (IFU).

Les candidats intéressés par l’avis de recrutement d’agent de collecte de données de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) sont invités à s’inscrire, jusqu’au 3 mars 2023 à 12 heures, à l’adresse suivante : http://recrutement (http://recrutement) instad.bj (http://instad.bj) ou cliquer sur le lien recrutement à la page d’accueil du site de l’INStaD www.instad.bj

