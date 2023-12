L’INStaD recense les unités économiques formelles et informelles

Le 3ème Recensement général des entreprises (RGE3) est en cours au Bénin depuis quelques semaines. C’est dans ce cadre que le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTtaD), a invité, en conférence de presse lundi 18 décembre 2023, les chefs d’entreprise à une franche collaboration avec les agents déployés sur l’ensemble du territoire national.

Après 1980 et 2008, le Bénin organise un troisième Recensement général des entreprises (RGE3) pour actualiser les données statistiques sur les unités économiques (formelles et informelles). L’opération en cours depuis trois mois sur l’ensemble du territoire national est purement « statistique ». Elle n’a pas une visée fiscale, a rassuré le Directeur général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTtaD) lors d’une conférence de presse tenue lundi 18 décembre 2023 au siège de l’Institut.

103.331 unités économiques ayant un local au Bénin ont été déjà dénombrées dans le cadre du RGE3, selon un point d’étape fait par le DG INSTtaD. « (…) Dans les prochains jours, la collecte va être concentrée au niveau des marchés du Bénin, notamment les grands marchés des communes à statut particulier : Dantokpa, Missèbo, Gbogbanou, Arzèkè (de Parakou), Ouando (Porto-Novo) », selon le DG.

Il est noté cependant que certains chefs d’entreprise ne comprennent pas encore les enjeux de l’opération et sont réticents. Laurent Hounsa invite les chefs d’entreprises et usagers des marchés à réserver un accueil chaleureux aux agents de collecte déployés sur tout le territoire national et à répondre aux questionnaires. Ces agents sont identifiables par leurs tablettes, t-shirt, polos, casquettes et badges à l’effigie du RGE3.

« Les données collectées seront protégées par le sceau de la confidentialité statistique et traitées dans le strict respect des textes en vigueur en la matière en République du Bénin », a rassuré Laurent Hounsa.

Le RGE3 permettra d’une part, de disposer d’une banque de données économiques et financières exhaustives sur les établissements des secteurs formel et informel au Bénin et d’offrir, d’autre part, des opportunités d’inclusion financière pour les opérateurs du secteur informel. Il aidera à déterminer les caractéristiques sociodémographiques des chefs d’entreprise et évaluer le niveau d’entrepreneuriat. « Les résultats du RGE 3 favoriseront, la planification des investissements au niveau des différents secteurs d’activités et des zones géographiques, ainsi que l’orientation de la construction d’infrastructures (route, pont, électricité, eau, zones industrielles, etc.) pour accroître les activités économiques au niveau local », a expliqué Laurent Hounsa, le DG INSTtaD.

La collecte des données se terminera à fin décembre 2023. A fin mars 2024 au plus tard, les premiers rapports avec les premiers chiffres du RGE 3 seront disponibles. Les dispositions ont été prises pour que les analyses soient faites au fur-et-à-mesure de la disponibilité des informations.

M. M.

18 décembre 2023 par ,