Dans le cadre de la réalisation de l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSTaD) recrute pour différentes activités techniques, administratives, comptables et logistiques, un ingénieur démographe, deux ingénieurs statisticiens économistes et un assistant au spécialiste en passation des marchés publics.

Lire l’avis de recrutement

16 novembre 2021 par ,