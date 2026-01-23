vendredi, 23 janvier 2026 -

Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T    

Marchés publics

L’INF recrute des prestataires pour l’exécution du budget 2026




Dans le cadre de l’exécution du budget 2026, l’Institut National de la Femme (INF), lance un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution de son répertoire de fournisseurs, de prestataires, de consultants et d’entrepreneurs régulièrement installés ou des personnes physiques de compétences avérées pour la mise en œuvre de différents programmes et projets au titre de l’année 2026, et pour ses marchés en dessous du seuil des dépenses.

L’appel à manifestation d’intérêt

23 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou, La Rédaction




Une représentation féminine encore à minima


21 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a proclamé lundi 19 janvier 2026, les (…)
Lire la suite

Un centre de transfert de déchets à Akogbato


21 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 21 janvier 2026, le gouvernement (…)
Lire la suite

Les grandes décisions du Conseil des ministres


21 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 21 janvier 2026, sous (…)
Lire la suite

Le Tchad ouvre son ambassade au Bénin


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’Ambassade de la République du Tchad au Bénin, compétente également (…)
Lire la suite

La CENA lance le recrutement des agents électoraux


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse, ce mardi 20 février 2026, la (…)
Lire la suite

Découvrez les 109 députés de la 10e législature


20 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des (…)
Lire la suite

Les FAB annoncent le recrutement de 100 spécialistes au titre de (…)


19 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre du renforcement des effectifs des Forces armées (…)
Lire la suite

Intégralité de la décision de la CENA


18 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis de la mouvance présidentielle BR et UP-R sont les seuls (…)
Lire la suite

Sacca Lafia explique pourquoi le taux de participation est inférieur à 50%


17 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Commission électorale nationale autonome (CENA), (…)
Lire la suite

Bio Tchané au domicile de l’ex président Soglo


17 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre d’Etat en charge du développement et de la coordination de (…)
Lire la suite

Brice Kokou Allowanou arbore son galon d’Inspecteur Général de Police


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Promu Inspecteur Général de Police de 2ème Classe en Conseil des (…)
Lire la suite

Le dernier hommage de la République à l’épouse du général Bada


16 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin a rendu un dernier hommage, jeudi 15 janvier 2026, à la (…)
Lire la suite

La Cour promet les résultats 72h après les chiffres certifiés de la CENA


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Cour constitutionnelle s’est engagée, jeudi 15 janvier 2026, à (…)
Lire la suite

La distribution des factures d’enlèvement de déchets démarre le 19 jan 2026


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
La société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS SA) informe (…)
Lire la suite

Recrutement multipostes pour le compte du FNDA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de partenariat avec (…)
Lire la suite

Une autorisation préalable avant de fournir le service " WIFI ZONE"


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’exercice de toute activité de fourniture ou de vente de services de (…)
Lire la suite

La CENA annonce les grandes tendances du double scrutin ce mercredi


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les grandes tendances des élections couplées législatives et communales (…)
Lire la suite

Un poste de police incendié à Ouassa-Pehunco


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Des individus non encore identifiés ont attaqué, au petit matin de ce (…)
Lire la suite


