L’INF recense les OSC de protection des droits des femmes et filles

Dans le cadre de l’élaboration d’une cartographie des organisations de la société civile (OSC) œuvrant pour la promotion et la protection des droits des femmes et des filles en République du Bénin, une enquête nationale est en cours du 26 mai au 06 juin 2025.

L’objectif principal de cette démarche est de mettre en place un cadre de concertation efficace, capable de renforcer la synergie entre les différents acteurs et d’évaluer leurs interventions respectives. Les résultats attendus permettront également de formuler des recommandations concrètes en matière de politiques publiques et de stratégies d’action en faveur des droits des femmes et des filles.

Selon l’Institut National de la Femme (INF), les informations collectées sont strictement confidentielles et protégées par le secret statistique. Le formulaire de participation est accessible via le lien : https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/elGwzd67

M. M.

27 mai 2025 par ,