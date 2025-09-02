L’INF obtient l’appui des leaders religieux et têtes couronnées

La Présidente de l’Institut National de la Femme (INF), Me Huguette Bokpe Gnacadja, a effectué une tournée stratégique du 25 au 28 août 2025 dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou et de la Donga.

Sensibiliser les leaders religieux et les têtes couronnées sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, et obtenir leur engagement officiel à travers la signature de conventions de partenariat. C’est l’objectif de la tournée effectuée par la présidente de l’Institut National de la Femme (INF). À Kandi (Alibori), elle s’est entretenue avec le préfet de l’Alibori, Ky-Samah Bello, le maire de Kandi, Zinatou Saka Osseini Alazi, les ministres de la cour du roi Sacca ZIBIRI III, l’imam de Kandi, le Rouga (chef peul), le Kandisounon (chef de terre) et l’évêque de Kandi, Mgr Clet Fèliho. L’étape de Natitingou (Atacora), lui a permis d’échanger avec la préfète de l’Atacora, Déré Lydie Chabi Nah, le régent du roi de Natitingou, le chef suprême de culte Tammari, Ôkôti Tcha-Dièti et l’évêque de Natitingou, Mgr Antoine Sabi Bio. Elle s’est également rendue à Nikki et Parakou (Borgou), ainsi qu’à Djougou (Donga).

Ces différentes autorités morales, coutumières et religieuses ont exprimé leur adhésion à la mission de l’INF à travers la signature d’une Convention de Partenariat sur la Veille et la Dénonciation des Violences Basées sur le Genre (VBG).

Les conventions signées formalisent cet engagement et confèrent aux leaders un rôle actif dans la sensibilisation, la prévention et la protection. Cette initiative, qui sera étendue aux autres départements du Bénin dans les jours à venir, marque une étape importante dans l’ancrage local des actions de l’INF pour un changement durable des mentalités.

