mardi, 25 novembre 2025 -

738 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

16 Jours d’Activisme pour lutter contre la violence basée sur le genre

L’INF lance une campagne pour mettre fin aux violences numériques

(Sensibiliser et protéger les femmes et les filles)




La présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè Gnacadja a procédé ce mardi 25 novembre 2025, au lancement officiel de la campagne des « 16 Jours d’Activisme pour lutter contre la violence basée sur le genre ».

« Tous Unis pour mettre fin aux violences numériques faites aux femmes et aux filles », c’est le thème de l’édition 2025 de la campagne des « 16 Jours d’Activisme pour lutter contre la violence basée sur le genre » prévue du 25 novembre au 10 décembre. L’objectif est de sensibiliser, renforcer les connaissances et encourager des actions concertées pour protéger les femmes et les filles dans les espaces numériques.

Plan de l’INF pour cette campagne

L’Institut National de la Femme (INF) s’engage dans une mobilisation sociale et institutionnelle d’envergure nationale. Selon la secrétaire exécutive de l’INF, Flore Djinou, il est prévu entre autres : une campagne digitale de grande ampleur sur Facebook, TikTok, Instagram ; la diffusion en langues nationales des émissions interactives pour toucher toutes les couches sociales sur 12 radio communautaires sélectionnées sur toute l’étendue du territoire ; des séances d’initiation à la self-défense au siège de l’INF. « Nos mobiliserons les Zémidjans et tricycles qui porteront notre message à travers les 12 départements, dans les villes et zones périurbains », a ajouté Flore Djinou.

Pourquoi cibler les violences numériques ?

Les insultes, le harcèlement, le cyber-intimidation, les chantages sexuels sont les nouveaux visages de violences qui détruisent, isolent et parfois tuent. Selon la cheffe de file des partenaires techniques et financiers, genre et protection sociale, Evelyne Dabiré, le rapport 2024 du Secrétaire général des Nations-Unies sur l’élimination des violences faites aux femmes souligne que la prévalence de la violence facilitée par la technologie varie entre 16 et 58 % selon les régions du monde. « Ces chiffres sont encore plus préoccupants pour les adolescentes et les jeunes filles et jeunes femmes particulièrement actives sur les réseaux sociaux », soutient la cheffe de file PTF Genre et Protection sociale.

Ce que le Bénin fait déjà

Dans son discours, la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou a affirmé que le Bénin est l’un des rares pays africains disposant d’une base légale claire pour lutter contre ces violences. « Le Bénin a été un précurseur en se dotant d’un code du numérique dès 2017 puis en renforçant son cadre légal avec le code le nouveau code pénal. Ces outils juridiques portés par la volonté politique du gouvernement, permettent aujourd’hui de sanctionner les violences y compris celles qui s’exercent dans l’espace virtuel », informe Aurélie Adam Soulé Zoumarou.

Des appels à l’action

Pour la ministre des Affaires sociales, Véronique Tognifodé, la volonté politique est claire : mettre fin aux violences longtemps banalisées. Elle appelle à sensibiliser filles et jeunes femmes sur les risques du numérique et à briser le silence dans les villes comme dans les campagnes.
Le Représentant Résident UNFPA, Dr Richmond Tiemoko appelle chacun et chacune à s’unir pour garantir et reconquérir les espaces numériques et physiques au service de l’égalité, de la liberté de la justice pour mettre fin aux violences numériques faites aux filles et aux femmes au Bénin.

Des solutions adaptées à nos réalités

Selon la présidente de l’Institut National de la Femme, Huguette Bokpè Gnacadja « nos solutions devraient être adaptées à nos réalités ». Il faut, poursuit-elle, former à la sécurité numérique avec des formats simples (audios, vidéos, sessions communautaires basées sur l’oralité) ; renforcer le cadre juridique et institutionnel ; créer des espaces sûrs pour les survivantes, développer des outils numériques adaptés aux femmes non-lettrées et une collaboration multisectorielle afin d’harmoniser les politiques, de renforcer les actions de prévention et d’assurer un accompagnement efficace des victimes. À l’approche des échéances politiques, informe-t-elle, l’INF appelle à une veille numérique accrue pour prévenir les attaques sexistes ciblant les femmes engagées en politique.

En clôturant son discours, Huguette Bokpè Gnacadja a exhorté l’ensemble des acteurs à transformer les engagements en actions concrètes. « Ce n’est pas la technologie qui rend le monde dangereux, mais le silence des justes face à son mauvais usage. Agissons maintenant », a-t-elle conclu.

Akpédjé Ayosso

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Un conducteur de taxi-moto poignardé à mort


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un drame survenu, lundi 24 novembre 2025 à Hêvié, dans la commune (…)
Lire la suite

Armand Assogbaga à la tête du Centre de formation militaire de Bembèrèkè


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè est désormais dirigé (…)
Lire la suite

Lancement des 16 Jours d’Activisme contre les violences basées sur le genre


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Femme a procédé ce mercredi 25 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Voici les Records Guinness détenus par le Bénin


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin s’apprête à relever un nouveau défi culinaire d’envergure (…)
Lire la suite

Un vendeur de “bouteille magique” interpellé à Allada


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un présumé escroc spécialisé dans la vente d’objets mystiques destinés (…)
Lire la suite

Collecte des données de la 3e édition de l’enquête sur les conditions (…)


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) (…)
Lire la suite

AFG Assurances Bénin distribue plus d’un million FCFA chaque Semaine !


22 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
AFG Assurances Bénin révolutionne l’expérience client en transformant (…)
Lire la suite

Les 6 recettes du Bénin et ses 3 ingrédients secrets


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
No
Lire la suite

Fabroni Yɔclounon, le jeune Béninois déterminé à intégrer le fɔngbè (…)


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À 30 ans, Fabroni Bill Yɔclounon s’est donné la mission ambitieuse : (…)
Lire la suite

Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
Lire la suite

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
Lire la suite

Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
Lire la suite

L’OIT lance la relecture de l’arrêté sur le travail domestique au Bénin


19 novembre 2025 par Marc Mensah
L’OIT a ouvert, le lundi 17 novembre 2025, à Grand-Popo, dans le cadre (…)
Lire la suite

Le Bénin reconnu comme acteur majeur de l’intégration régionale


18 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À quelques jours du Sommet UE-UA, l’Africa-Europe Foundation (AEF) (…)
Lire la suite

Un recrutement de 715 policiers lancé


15 novembre 2025 par Marc Mensah
La Police républicaine a annoncé le lancement d’un concours pour (…)
Lire la suite

Ce que change la nouvelle Constitution


15 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Assemblée nationale du Bénin a adopté dans la matinée de ce samedi 15 (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires