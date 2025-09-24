L’INF lance un appel à témoins pour la manifestation de la vérité

Toute personne détenant des informations est invitée à se manifester dans le cadre de la procédure judiciaire visant l’écrivain Constantin Amoussou, placé sous mandat de dépôt dans une affaire de viol présumé. C’est une annonce de l’Institut National de la Femme (INF) à travers un communiqué en date du 24 septembre 2025.

L’Institut National de la Femme est saisi dans l’affaire de viol présumé impliquant l’écrivain et chroniqueur littéraire, Constantin Amoussou. Une plainte a été déposée le 17 septembre à l’encontre de l’écrivain pour viol. Selon l’INF dès réception de la plainte, la victime et sa famille ont été prises en charge.

Pour la manifestation de la vérité, l’INF invite toute personne ayant des informations pertinentes à se manifester auprès de ses services compétents en contactant le 114 (appel gratuit) et le 01 51 07 88 88 (accessible également via WhatsApp).

Interpellé il y a quelques jours, Constantin Amoussou a été déposé en prison ce mardi 23 septembre après sa présentation devant le Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi. Son audience est fixée au 2 octobre 2025. Il lui est reproché des faits d’abus sur une adolescente de 14 ans.

A.A.A

24 septembre 2025 par