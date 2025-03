L’INF intègre son nouveau siège à Cotonou

Le nouveau siège de l’Institut National de la Femme (INF) a été inauguré, jeudi 06 mars 2025 à Cotonou lors d’une cérémonie officielle en présence de plusieurs personnalités.

L’Institut National de la Femme (INF) intègre ses nouveaux bureaux à 48 heures de la célébration de la journée internationale des droits des femmes. La cérémonie s’est déroulée, jeudi, au siège de l’institution en présence des membres du gouvernement, des autorités politico-administratives, du Doyen du corps diplomatique accrédité au Bénin et de nombreux partenaires techniques et financiers.

Dans discours lors de l’inauguration du nouveau siège,, la Secrétaire Exécutive de l’INF, Flore Djinou, a souligné l’importance de ce nouvel espace. Selon elle, le siège de l’INF ne se limite pas à une simple structure, mais incarne un engagement fort envers l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. « Ce siège sera un lieu où les femmes pourront se sentir écoutées, soutenues et valorisées », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que ce centre sera un espace de rassemblement, de dialogue, de formation et d’action. Il vise également à lutter contre la violence et la discrimination auxquelles les femmes et les filles sont souvent confrontées.

Flore Djinou a profité de l’occasion pour présenter les avancées réalisées par les femmes béninoises et réaffirmer les engagements en faveur de leurs droits.

En présentant sa vision pour l’avenir, la Secrétaire Exécutive a promis de faire de l’INF un pôle de ressources et d’expertise pour soutenir les initiatives novatrices en faveur des femmes. Elle a également appelé toutes les parties prenantes à se joindre à cette mission pour bâtir une société plus égalitaire.

