L’INF dénonce l’utilisation de ses attributs pour escroquer

Des individus mal intentionnés utilisent de manière illégitime les attributs de l’Institut National de la Femme (INF) pour escroquer les populations. Par un communiqué en date du lundi 7 avril 2025, la Secrétaire Exécutive de l’INF dénonce ces actes et appelle à la vigilance.

Des agissements criminels qui ternissent l’image de l’INF et portent préjudice à la population. Selon la Secrétaire exécutive de l’INF, des individus mal intentionnés usent de manœuvres frauduleuses pour escroquer les populations en utilisant les attributs de l’institut. Ils procèdent par des appels téléphoniques suspects, des messages textes (SMS) ou des messages via les réseaux sociaux (WhatsApp, Facebook, etc.) non sollicités ; des courriels frauduleux utilisant des adresses électroniques similaires à celles de l’INF ou prétendant en provenir. Sans oublier la diffusion de fausses informations concernant des programmes ou des initiatives fictives de l’INF ainsi que l’usurpation d’identité des responsables ou du personnel de l’Institut. L’INF condamne avec la plus grande vigueur ces actes.

Selon la Secrétaire exécutive, « l’INF n’a mandaté aucune personne ni aucun organisme tiers pour solliciter de l’argent, des informations personnelles sensibles, ou des contreparties financières sous quelque forme que ce soit en échange de promesses d’aides, de subventions, de recrutements, ou de tout autre avantage ».

L’INF invite la population à signaler toute tentative d’escroquerie aux autorités compétentes.

