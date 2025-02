L’IFS et ses partenaires en réflexion à Cotonou

L’International Foundation for Science (IFS) s’interroge sur l’avenir des jeunes chercheurs du Sud global après plus d’un demi-siècle d’engagement à leurs côtés. Quelles sont les opportunités qui se présentent ? Quels sont les défis du développement des capacités de recherche pour les jeunes chercheurs du Sud global ? Pendant trois jours, du 24 au 26 février 2025, des acteurs clés du monde de la recherche, des décideurs politiques, des bailleurs de fonds et des institutions académiques tentent de répondre à ces préoccupations.

« Nous voulons documenter ce que nous avons accompli, ce que nous aurions pu faire et, avec les interventions d’institutions internationales de soutien à la recherche, explorer quels modèles alternatifs peuvent être développés pour préserver ce type de financement à l’avenir. Ce que nous recherchons, ce sont des recommandations concrètes pour le futur et des modèles alternatifs viables », déclare Professeur Patrick Van Damme, Directeur intérimaire de l’IFS.

Fondée en 1972, l’IFS est une organisation non gouvernementale basée en Suède qui favorise la recherche originale et le développement scientifique dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Depuis sa création, elle a octroyé des milliers de bourses pour un financement total de plus de 100 millions d’euros. Cependant, elle se trouve confrontée à un environnement de financement de plus en plus incertain.

Cet atelier vise à dresser un bilan des initiatives passées et actuelles en matière de formation et de soutien aux jeunes chercheurs, à identifier les besoins et défis futurs pour garantir un développement scientifique autonome et durable, et à proposer des pistes d’actions afin d’accroître l’implication des chercheurs du Sud global dans les politiques scientifiques et les financements internationaux.

« C’est un peu dommage que la Suède n’ait pas pu trouver d’autres partenaires pour l’accompagner dans cet effort qui a démarré en 1972. L’un des grands défis est que les États doivent réfléchir à retenir leurs cadres supérieurs, y compris les ingénieurs et les médecins. Si une politique adéquate n’est pas mise en place, tôt ou tard, des opportunités ailleurs leur permettront de quitter le pays. » – Professeur Brice Sinsin, Ancien Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi et boursier de l’IFS.

L’ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) a salué la création de l’Agence béninoise de la Recherche et de l’Innovation (ABRI). « Nous comptons énormément sur ce genre d’institution pour que les jeunes puissent trouver du financement pour leurs recherches. Mais au-delà, lorsqu’on a le doctorat, il faut réussir à se battre pour soumettre des projets bancables et faire venir des ressources dans son laboratoire afin de mettre en oeuvre les hypothèses et les questions de recherche que nous nous posons. »

L’atelier, qui se clôturera le 26 février 2025, aboutira à des recommandations concrètes, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux financements. Un appel sera également lancé aux décideurs pour qu’ils prennent en compte les défis liés à l’accompagnement des jeunes chercheurs, avant que ceux-ci ne soient tentés ou contraints d’aller chercher des opportunités pour poursuivre ailleurs leur carrière scientifique.

Contact presse : imosciencesafrica@gmail.com

25 février 2025 par