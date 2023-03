L’ICOMOS lance un projet pour sauvegarder les sites patrimoniaux

L’ICOMOS a annoncé aujourd’hui une nouvelle initiative mondiale pour sauvegarder les sites d’importance culturelle des impacts du changement climatique. Preserving Legacies : A Future for our Past (Sauvons notre patrimoine : Un futur pour notre passé) fournira aux communautés du monde entier les outils nécessaires pour évaluer avec précision la progression des impacts climatiques sur les sites du patrimoine culturel - afin de les sauver avant qu’il ne soit trop tard.

L’ICOMOS travaille en partenariat avec la National Geographic Society et le Climate Heritage Network, ainsi qu’avec les communautés locales et les équipes de gestion des sites pour mener à bien le projet financé par Manulife.

Les populations et leur patrimoine culturel, matériel et immatériel, sont de plus en plus vulnérables aux risques liés au changement climatique. Les impacts sur les monuments, les traditions héritées de génération en génération et les systèmes de connaissances affectent à leur tour les valeurs, les moyens de subsistance et l’identité, avec des conséquences dévastatrices pour les communautés. Pourtant, le patrimoine culturel est rarement considéré comme une priorité dans les programmes nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique. Pour combler cette lacune, il est urgent de doter les communautés du monde entier d’outils leur permettant d’anticiper et d’évaluer avec précision la progression des effets du climat sur la culture, et de les aider à transformer ces connaissances scientifiques en mesures de protection des sites.

Preserving Legacies : A Future for our Past réalise le projet sur 10 sites patrimoniaux, dont 2 sites principaux :

● Rizières en terrasses des cordillères des Philippines, Philippines ;

● Petra, Jordanie ; et 8 sites observateurs :

● Parc archéologique d’Angkor, Cambodge ;

● Border Fields, États-Unis ;

● Ville-mosquée historique de Bagerhat, Bangladesh ;

● Nan Madol, Micronésie ;

● Levuka, Fidji ;

● Koutammakou, le pays des Batammariba, Togo et Bénin ;

● Sceilg Mhichil, Irlande ;

● Port, forteresses et ensemble monumental de Carthagène, Colombie.

Sur les deux sites principaux, Preserving Legacies établira un lien entre la science du climat et la conservation des sites en donnant accès à des modélisations de changement climatique adaptées au niveau local et en aidant les gardiens des sites à se former à l’organisation d’évaluations de la vulnérabilité climatique des sites et des impacts sur les communautés locales, menées par les communautés elles-mêmes et fondées sur un système de valeurs. Les membres des sites observateurs participeront entièrement aux formations sur le patrimoine climatique et à une expérience d’apprentissage entre pairs.

Les participants de tous les sites contribueront au développement d’une communauté internationale dont les pratiques seront axées sur l’action climatique, à l’intersection du patrimoine culturel et de l’adaptation au changement climatique.

Le programme intègre des connaissances scientifiques, locales et autochtones pour trouver des solutions durables et culturellement compatibles à la préservation des sites du patrimoine culturel sur le long terme. L’objectif est de favoriser de meilleures approches d’adaptation et d’apprentissage en s’inspirant de pratiques ancestrales passées. Le but est de sauvegarder un système de valeurs pouvant être transmis aux générations futures.

‘Notre approche ambitieuse de la question du patrimoine et du changement climatique ne mènera pas seulement à une protection tangible des sites du patrimoine culturel ; elle changera également radicalement l’accès à l’adaptation du patrimoine et transformera la conservation pour la préparer à relever les défis d’un monde à jamais changé par le climat.’

Dr Victoria Herrmann, Exploratrice National Geographic et Directrice du Projet Preserving Legacies

’L’ICOMOS croit fermement au pouvoir de la culture et du patrimoine pour l’action climatique. Cet important projet permettra aux communautés et aux gardiens de sites de protéger leur patrimoine des effets du changement climatique. Il leur offrira également une plateforme pour partager avec le monde entier leur histoire et leurs expériences, précieuses.’

Dr Will Megarry, Point Focal du Groupe de Travail sur l’Action Climatique ICOMOS, maître de conférence à la Queen’s University Belfast

‘Tout comme les sites patrimoniaux ancrent les communautés, ils devraient être à l’avant-poste de la réponse au changement climatique. Le CHN est fier de participer au travail de Preserving Legacies afin d’accélérer l’action climatique dans les lieux d’importance culturelle grâce à l’apprentissage par les pairs, au réseautage, au storytelling et aux nouvelles ressources en libre accès.’

Andrew Potts, Coordinateur, Climate Heritage Network

‘Le changement climatique menace les rizières en terrasses et leurs traditions vivantes. Le SIRT et l’ICOMOS Philippines sont ravis de s’associer à ce projet important et ainsi de bénéficier d’une expérience riche en apprentissages et échanges avec des professionnels de la protection du patrimoine et de la préparation au changement climatique.’

Tina Paterno, Présidente d’ICOMOS Philippines

‘Le partage d’expériences lié au projet favorisera l’apport de solutions basées sur la culture à de nombreux défis climatiques et permettra de construire des communautés plus résilientes. Les efforts conjoints permettront de documenter, d’étudier et d’utiliser des connaissances, des compétences et des pratiques diverses, des méthodes d’apprentissage héritées et adaptées et un savoir-faire technique pour renforcer la résilience et transformer les communautés afin qu’elles atteignent les objectifs d’adaptation au climat.’

Zeina Khashashneh, Gestionnaire Projet, Petra National Trust

9 mars 2023 par