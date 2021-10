L’ICESCO et l’UNICEF examinent les projets à mettre en œuvre

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont tenu, mardi 26 octobre 2021, une séance de travail afin d’élaborer un plan d’action pour renforcer la coopération entre les deux organisations, examiner les programmes et projets pouvant être mis en œuvre conjointement dans les domaines de l’éducation, du développement des enfants, du renforcement des capacités des jeunes, de la formation aux compétences et aux emplois de demain et à la technologie de l’intelligence artificielle.

Ont pris part à la séance pour l’ICESCO des experts des Secteurs de l’Éducation, des Sciences, de la Culture, et des Sciences humaines, et du Centre de Prospective stratégique. Du côté de l’UNICEF, nombre de responsables au Bureau de l’Organisation au Maroc ont assisté à cette rencontre. Les deux parties ont partagé leurs expériences, présenté les projets et programmes relevant des domaines de l’éducation, des sciences et de la culture, et ont décidé de ceux qui seront mis en œuvre conjointement.

Lors de cette séance de travail, il a été convenu que le Secteur des Sciences et de la Technologie de l’ICESCO et l’UNICEF coopéreraient à la mise en œuvre du programme de l’ICESCO pour l’amélioration des services d’eau, d’assainissement et d’hygiène dans 1000 écoles rurales des pays du monde islamique, qui vise à fournir de l’eau salubre et propre, et d’intensifier la sensibilisation, l’éducation et la formation à l’adoption de comportements sains, à travers l’organisation de sessions de formation pour les enseignants et les élèves.

S’agissant du domaine de l’éducation, le Secteur de l’Éducation de l’ICESCO travaillera avec l’UNICEF pour renforcer les capacités des enseignants à suivre les avancées technologiques et à les employer dans le domaine de l’éducation, et contribuer à réduire le décrochage scolaire des filles. Tandis que le Secteur de la Culture de l’Organisation coopérera avec l’UNICEF pour examiner les moyens d’améliorer l’éducation culturelle dans les écoles et les écoles de la deuxième chance. Par ailleurs, le Secteur des Sciences humaines de l’ICESCO et l’UNICEF collaboreront dans le domaine de la qualification des jeunes et le renforcement de leur rôle dans la construction de la paix.

Il a été également convenu de tenir conjointement des ateliers entre le Centre de Prospective stratégique et l’UNICEF sur la perception de l’avenir par les jeunes, dans le cadre de la promotion d’une culture de prospective, pour sensibiliser aux possibilités qui s’offriront à l’avenir, à travers le lancement de la campagne « L’avenir du point de vue des jeunes », qui relève d’un mémorandum d’entente signé entre les deux organisations.

