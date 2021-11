L’ICESCO clôture un forum régional à Tunis

Les travaux du Forum régional sur « L’entrepreneuriat et l’autonomisation des femmes » organisé par le Centre de Prospective stratégique de l’ICESCO (Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture) en coopération avec la Fondation allemande Konrad-Adenauer à Tunis ont été clôturés mercredi 17 novembre 2021.

Le forum de deux jours à Tunis a été organisé dans le but de soutenir l’entrepreneuriat féminin, qualifier les femmes d’affaires et les jeunes, et discuter des défis de l’entrepreneuriat dans les pays du monde islamique. Lors du forum, tenu en présentiel et par visioconférence, Dr Kais Hammami, Directeur du Centre de Prospective stratégique, a souligné la nécessité de promouvoir le rôle des femmes dans le domaine économique à travers l’appui aux opportunités d’entrepreneuriat, lancer des initiatives, tenir des colloques, et organiser des ateliers afin d’examiner les moyens et mécanismes. Ce dans le but d’anticiper et contrer les défis auxquels font face les femmes, en vue de leur faciliter l’accès au marché du travail. A l’en croire il est très important d’échanger les expériences à l’intérieur et à l’extérieur du monde islamique pour parvenir à un développement global et durable.

Au cours des séances de la première journée du forum, les participants, dont des entrepreneurs, des experts et des spécialistes du domaine, ont discuté du rôle des universités et des organisations non-gouvernementales dans le renforcement de la qualification des femmes, l’entrepreneuriat féminin et l’entrepreneuriat numérique, en plus des défis majeurs auxquels l’entrepreneuriat féminin fait face.

Les travaux de la deuxième journée du forum ont porté sur quatre ateliers, qui ont profité à soixante étudiants et de femmes, sur l’échange de bonnes pratiques en matière d’entrepreneuriat dans la région, la mise en perspective des autorités compétentes en entrepreneuriat et leurs rôles, les perspectives de l’entrepreneuriat féminin à l’horizon 2030, en plus des moyens d’amélioration du domaine de l’entrepreneuriat au Moyen-Orient. Une table ronde a également été organisée pour discuter des concepts d’« anticipation, prospective et recherche ».

