Prise en charge du cancer au Bénin

L’Hôpital de jour d’oncologie du CHIC inauguré




L’Hôpital de Jour d’oncologie du Centre hospitalier international de Calavi (CHIC), spécialement conçu pour les patients qui suivent un traitement contre le cancer est déjà en service.

Le CHIC procède à la mise en place de ses services. L’Hôpital de Jour d’oncologie vient d’être inauguré pour la prise en charge des malades du cancer.
Selon une publication de Serge Nonvignon, membre de la cellule de communication de la Présidence de la République, une équipe spécialisée y dispense les séances de chimiothérapie dans un cadre à la fois moderne, sécurisé et confortable. L’accès à ce service selon la publication, se fait uniquement après une consultation avec un oncologue du CHIC qui, en collaboration avec d’autres médecins, définit le protocole de traitement et organise la prise en charge du patient.

13 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




