L’Europe sollicite le Maroc pour s’approvisionner en énergie propre

Dans sa transition vers moins d’énergies fossiles, l’Europe se tourne désormais vers le Royaume du Maroc pour s’approvisionner en énergie propre. Une aubaine pour le Royaume !

Le Maroc fait partie des géants de l’énergie renouvelable sur le continent africain avec ses parcs éoliens et solaires. Le Royaume est sollicité de plus en plus par les pays européens pour leur approvisionnement en énergie solaire. Avec sa situation géographique, ses conditions écologiques, avec le soleil du Sahara et le vent de la côte Atlantique, en font un candidat de choix pour des parcs solaires et éoliens à grande échelle, le pays de SM Le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, a le potentiel d’exporter de l’énergie propre vers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest.

Avec sa proximité de l’Europe et ses villes portuaires, le Maroc est un premier choix comme source majeure d’énergie pour l’Europe afin de contrer la dépendance de cette dernière vis-à-vis du gaz naturel russe.

L’Europe a commencé par négocier des accords pour des projets énergétiques au Maroc pour faire face à l’augmentation de la demande d’énergie électrique en Afrique du Nord dans les prochaines années.

La sollicitation du Maroc pour l’approvisionnement de l’Europe en énergie propre est une aubaine pour l’économie du pays.

La production d’énergie éolienne et solaire pour l’exportation vers l’Europe pourrait créer jusqu’à 28 000 emplois par an, selon l’économiste en chef de la Banque mondiale pour la région. Moez Cherif a ajouté que cette approche permettrait au Maroc de "se positionner comme un pôle industriel d’investissements pour l’exportation de produits industriels verts".

10 mai 2023 par