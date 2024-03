L’Etat indemnise les sinistrés de l’ex CPA et du hall des arts de Cotonou

Le gouvernement a pris, en conseil des ministres extraordinaire du lundi 18 mars 2024, d’importantes mesures d’accompagnement des personnes affectées par le Projet de réhabilitation du Centre de Promotion de l’Artisanat et du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou.

Le Conseil des ministres a ordonné l’indemnisation des personnes affectées par le Projet de réhabilitation du Centre de Promotion de l’Artisanat et du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou.

« Cette opération rentre dans le cadre des diligences préalables à la mise en œuvre du Projet qui intègre la réhabilitation de certaines infrastructures artistiques et de loisirs, en même temps qu’il occasionne le déplacement des occupants des lieux », selon le conseil des ministres extraordinaire du lundi 18 mars 2024.

Plusieurs catégories de personnes à indemniser ont été identifiées, selon le rapport d’expertise présenté au gouvernement. « En fonction des cas de figure, le Conseil a retenu : d’une part, un relogement et un accompagnement en numéraires pour celles qui disposent d’un bail emphytéotique en étant à jour de leurs obligations au regard de la règlementation ; et d’autre part, unaccompagnement conditionné au remboursement des loyers dus pour celles qui sont en situation irrégulière ».

Le Conseil a instruit le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement à l’effet de « veiller à l’indemnisation à bonne date des personnes éligibles en vue du démarrage effectif de la phase opérationnelle du projet ».

M. M.

18 mars 2024 par