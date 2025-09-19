vendredi, 19 septembre 2025 -

Fonction publique

L’Etat recrute 117 agents contractuels




Dans le cadre du renforcement des capacités en personnel du ministère du travail et de la fonction publique, du ministère des affaires sociales et de la microfinance, et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un concours direct ou externe de recrutement de 117 agents contractuels de Droit public de l’Etat dont 6 personnes en situation de handicap sera organisé le samedi 15 novembre 2025. L’annonce a été faite par le ministère du travail et de la fonction publique à travers un communiqué en date du jeudi 18 septembre 2025.

19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le Comité interparlementaire de l’UEMOA en conclave à Cotonou


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Cotonou, la capitale économique du Bénin a abrité les travaux de la 38e (…)
Le cinquantenaire de la CEDEAO au cœur des échanges entre KEREKOU et (…)


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur Amadou DIONGUE, représentant résident de la Commission de (…)
PADeM-Bénin alerte sur l’aide de l’Etat de la presse


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le projet de loi des finances pour l’année 2026, transmis par le (…)
Compte rendu du Conseil des ministres du 17 Septembre 2025


18 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 17 septembre 2025, (…)
Les plaques d’immatriculation de motos non retirées seront détruites en (…)


17 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) a annoncé la (…)
Les commerçants entre espoir et inquiétude au marché Dantokpa


17 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le projet de relocalisation du marché Dantokpa initié par le président (…)
PSIE offre 108 postes pour plusieurs entreprises


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE) a annoncé, ce (…)
La 2e saison de Dayihoun Théâtre s’ouvre avec « Magic Art-Magie


16 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La scène théâtrale béninoise reprend vie à la Bourse du Travail de (…)
Une phase sportive de rattrapage du concours douane le 20 prochain


16 septembre 2025 par Marc Mensah
La Direction générale de la douane annonce l’organisation d’une session (…)
Les véhicules à vitres teintées ’’non conformes’’ interdits dès Octobre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Les véhicules aux vitres opaques teintées sont interdits de circulation (…)
L’acte de décès gratuit à l’ANIP jusqu’au 12 novembre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur général de l’Agence Nationale d’Identification des (…)
ANIP offre des services gratuits du 13 au 16 septembre


12 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé la (…)
Les électeurs appelés à vérifier leur inscription du 13 au 28 septembre


11 septembre 2025 par Marc Mensah
La Liste Electorale Informatisée provisoire sera accessible dans tous (…)
Des ouvriers de SINOHYDRO en colère pour salaires impayés


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Des employés sur les chantiers d’asphaltage à Parakou ont manifesté, (…)
Une pétition en ligne exige la libération du journaliste Sossoukpè


11 septembre 2025 par Marc Mensah
Une pétition citoyenne circule depuis quelques jours pour exiger la (…)
Les grandes décisions du Conseil des ministres


10 septembre 2025 par Marc Mensah
Voici les décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 10 (…)
La circulation anarchique des véhicules à bras interdite


9 septembre 2025 par Marc Mensah
Interdiction de la circulation anarchique des véhicules à bras (…)
Nouveau report des phases psychotechniques et écrites du concours douane


8 septembre 2025 par Marc Mensah
La douane béninoise a annoncé le report des épreuves psychotechniques (…)
