L’Etat recrute 117 agents contractuels

Dans le cadre du renforcement des capacités en personnel du ministère du travail et de la fonction publique, du ministère des affaires sociales et de la microfinance, et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un concours direct ou externe de recrutement de 117 agents contractuels de Droit public de l’Etat dont 6 personnes en situation de handicap sera organisé le samedi 15 novembre 2025. L’annonce a été faite par le ministère du travail et de la fonction publique à travers un communiqué en date du jeudi 18 septembre 2025.

19 septembre 2025 par ,