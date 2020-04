L’Etat recense les artisans impactés par les mesures de riposte

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM)

a lancé ce samedi 25 avril 2020, une opération de recensement des concitoyens des corps de métiers dont les activités sont impactées par les mesures de riposte prises par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19.

La première phase de l’opération concerne tous les Béninois qui exercent sur le territoire national les métiers notamment de conducteurs de taxi-bus (tokpa-tokpa), autocar, taxi inter-ville, taxi/bus transfrontalier (avec les pays voisins) et assimilés (assistants chauffeurs par exemple).

Elle prend également en compte les tenanciers et employés de bars, restaurants, maquis et discothèques ; les artisans de la branche des soins corporels (coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes, professionnels d’onglerie etc…).

Les concernés doivent se rendre auprès de leurs responsables syndicaux ou dans les directions départementales du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ou sur la plateforme https://allogo.social.gouv.bj/ pour remplir le formulaire.

L’opération prend fin le mardi 05 Mai 2020 à 18h et au-delà de cette date, les dossiers ne pourront être traités par les services du MASM.

Le ministère compte sur la mobilisation de tous les responsables syndicaux et représentants de ces corps de métiers pour la réussite de l’opération.

26 avril 2020 par