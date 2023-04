L’Etat rachète 182.500 tonnes de soja invendues aux producteurs

Les producteurs de soja ont été sortis d’une « situation embarrassante » à l’issue de la rencontre entre le chef de l’Etat Patrice Talon et les agriculteurs, mardi 11 avril 2023, au Palais de la Marina. Le gouvernement a décidé de racheter tout le stock de soja invendu, ce qui permettra aux producteurs de rembourser plus de 634 millions FCFA de crédits.

Sur un total de 400.000 tonnes de soja produit dans les bassins de soja, 182.500 tonnes restent invendues. Une production invendue à cause de la baisse des prix. Or les producteurs (1.497) ont contracté des crédits évalués à 634.045.000 F CFA auprès des Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuel (CLCAM). Des crédits dont l’échéance de remboursement est expirée. C’est la « situation embarrassante » dans laquelle se trouvent les producteurs de soja, selon une présentation faite au Président de la République Patrice Talon, mardi 11 avril 2023, par le Président et le Chargé de Programme de l’Union Nationale des Producteurs de Soja au Bénin (UNAPS-Bénin), Steev K. Adjaman.

« Le Gouvernement ne peut pas rester sourd à votre cri de détresse », a indiqué le président de la République. Patrice Talon ajoute que tout le stock restant sera acheté par l’État par le biais la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI Bénin SA) et payé au prix de 270 FCFA le soja conventionnel, 250 FCFA le soja déclassé et 320 FCFA le soja bio.

