L’Etat participe au capital social de Bénin Airlines

L’Etat participe désormais au capital social de la société Bénin Airlines. A travers un décret pris en Conseil des ministres, ce mercredi 15 décembre 2021, le gouvernement a approuvé la prise de participation de l’Etat dans le capital social de la Société Bénin Airlines.

Benin Airlines (Ex Air Taxi Bénin) est une compagnie aérienne agrée par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et certifiée par elle selon les standards OACI en matière d’utilisation des aéronefs, de leur entretien et des qualifications du personnel navigant. Elle est basée à l’Aéroport International Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, zone centrale électrique.

F. A. A.

15 décembre 2021 par