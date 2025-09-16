L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC

Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses de vie pour la formation des meilleurs des lauréats aux examens du Certificat d’études primaires et du Brevet d’études du premier cycle dans les établissements privés d’enseignement secondaire de renommée internationale.

Au Bénin, les meilleurs candidats au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et au Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) pourront poursuivre leurs études dans des établissements privés de renommée internationale, aux frais de l’Etat.

Un décret présidentiel signé le 30 juillet 2025 instaure un système de bourses d’études et de "bourses de vie", destinées à couvrir les frais de scolarité, mais aussi l’hébergement, la santé, les loisirs, et les besoins essentiels.

« Les apprenants (…) ont droit à une bourse de vie à la charge de l’État », précise l’article 5 du décret.

Les lauréats seront sélectionnés selon leur performance aux examens officiels.

Un test final, organisé par chaque établissement privé, déterminera les bénéficiaires.

« Tout apprenant qui échoue plus d’une fois sur un cycle scolaire est retiré de la liste des bénéficiaires », stipule l’article 11.

Le dispositif prévoit également des partenariats avec des entités tierces et des incitations fiscales pour les écoles participantes.

Le Ministère de l’Enseignement secondaire assurera un suivi permanent. Un rapport périodique sera transmis au Conseil des ministres.

Pour les familles modestes, c’est une révolution. Les élèves issus de milieux défavorisés pourront accéder à des écoles habituellement inaccessibles.

M. M.

LE DECRET FIXANT LES BOURSES DE VIE AU CEP ET BEPC

16 septembre 2025 par ,