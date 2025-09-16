mardi, 16 septembre 2025 -

1738 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Education au Bénin

L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC




Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses de vie pour la formation des meilleurs des lauréats aux examens du Certificat d’études primaires et du Brevet d’études du premier cycle dans les établissements privés d’enseignement secondaire de renommée internationale.

Au Bénin, les meilleurs candidats au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) et au Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) pourront poursuivre leurs études dans des établissements privés de renommée internationale, aux frais de l’Etat.

Un décret présidentiel signé le 30 juillet 2025 instaure un système de bourses d’études et de "bourses de vie", destinées à couvrir les frais de scolarité, mais aussi l’hébergement, la santé, les loisirs, et les besoins essentiels.

« Les apprenants (…) ont droit à une bourse de vie à la charge de l’État », précise l’article 5 du décret.

Les lauréats seront sélectionnés selon leur performance aux examens officiels.

Un test final, organisé par chaque établissement privé, déterminera les bénéficiaires.

« Tout apprenant qui échoue plus d’une fois sur un cycle scolaire est retiré de la liste des bénéficiaires », stipule l’article 11.

Le dispositif prévoit également des partenariats avec des entités tierces et des incitations fiscales pour les écoles participantes.

Le Ministère de l’Enseignement secondaire assurera un suivi permanent. Un rapport périodique sera transmis au Conseil des ministres.

Pour les familles modestes, c’est une révolution. Les élèves issus de milieux défavorisés pourront accéder à des écoles habituellement inaccessibles.
M. M.
LE DECRET FIXANT LES BOURSES DE VIE AU CEP ET BEPC

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

16 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026


16 septembre 2025 par
Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée (…)
Lire la suite

Salimane Karimou lance la rentrée scolaire à Parakou


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre 2025 sur (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNA


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Liste des étudiants bénéficiaires de bourses partielles UAC


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UNSTIM


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses partiellement (…)
Lire la suite

Liste des bacheliers bénéficiaires de bourses partielles UP


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les nouveaux étudiants dont les noms suivent bénéficient de bourses (…)
Lire la suite

Liste des AME déployés dans l’Atlantique


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
2957 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été déployés au niveau (…)
Lire la suite

1551 AME déployés dans les établissements du Borgou


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Liste des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) déployés dans les (…)
Lire la suite

731 AME répartis dans les collèges du Couffo


12 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Voici la répartition des Aspirants au Métiers d’Enseignant (AME) dans (…)
Lire la suite

Le Bénin met le numérique au cœur de l’alphabétisation


8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’occasion de la Journée Internationale de l’Alphabétisation, (…)
Lire la suite

Labari, l’application qui préserve et fait voyager le patrimoine oral (…)


6 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Transmettre les contes d’hier aux oreilles d’aujourd’hui. C’est le pari (…)
Lire la suite

Des dispositions prises pour une année scolaire apaisée


5 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À quelques jours de la rentrée, le porte-parole du gouvernement, (…)
Lire la suite

Les attestations de BAC distribuées dès le 8 septembre


28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La distribution des attestations de BAC, session de juin 2025 se fera (…)
Lire la suite

Les dates clés de l’année scolaire 2025-2026


26 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement à travers le ministère des enseignements maternel et (…)
Lire la suite

Listes des candidatures validées et rejetées au test de 250 assistants


22 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique a publié les listes (…)
Lire la suite

Les enseignants du primaire en Journée pédagogique le 10 septembre


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Journée Pédagogique de pré-rentrée pour le compte de l’année (…)
Lire la suite

Lancement du concours d’entrée dans les Écoles Normales Supérieures


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Session d’orientation des bacheliers à l’UAC les 21 et 22 août


18 août 2025 par Marc Mensah
L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) organise une session d’orientation à (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires