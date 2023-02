L’État met en vente les biens immeubles de Sébastien Ajavon

A travers une annonce de vente sur saisie immobilière en date du mardi 14 février 2023, l’État béninois met en vente 18 biens immeubles saisis sur l’homme d’affaires Sébastien Ajavon. L’adjudication se fera devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo le 14 mars 2023 à 8h 30 minutes.

En effet, reconnu coupable de « faux, usage de faux, et escroquerie », l’homme d’affaires Sébastien Ajavon en exil en France a été condamné par contumace en mars 2021, à une peine de 05 ans de prison ferme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le magnat de la volaille comme on l’appelle, devrait payer plus de 150 milliards à l’administration fiscale. Dans le cadre de la procédure judiciaire relative à ce dossier, les biens immeubles de l’ex allié du président Patrice Talon avaient été saisis. Au total, 18 biens immeubles situés sur le territoire de la commune de Sèmè-Kpodji seront mis en vente aux enchères. L’adjudication se fera le 14 mars 2023 au tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo.

