La Justice met en vente 15 autres immeubles de Ajavon à Abomey-Calavi

Après l’annonce de la vente aux enchères de 18 immeubles de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon à Sèmè-Kpodji, la justice béninoise veut mettre en vente 15 autres immeubles de l’opposant en exil en France. La vente aux enchères est annoncée pour le 20 mars 2023 au tribunal de première instance d’Abomey-Calavi.

Sébastien Ajavon n’est pas encore au bout de ses peines dans le bras de fer qui l’oppose à l’administration fiscale de son pays. Plusieurs autres de ses immeubles saisis dans le cadre de l’affaire TVA, et mis sous scellés judiciaires seront mis en vente.

La vente aux enchères de ces immeubles est prévue pour le 20 mars 2023 au tribunal d’Abomey-Calavi, et portent à 33, le nombre des immeubles du ’’roi de la volaille’’ saisis dans le cadre de ses déboires judiciaires.

Dans cette affaire, M. Ajavon avait obtenu des autorités béninoises, le remboursement de 13,4 milliards FCFA de TVA à sa société après une décision du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Une partie de la somme a été versée par l’Etat. Mais les choses vont changer avec l’arrivée au pouvoir de Patrice Talon.

L’administration fiscale sous le régime de la Rupture et du Nouveau Départ estime que les exportations pour lesquelles Sébastien Ajavon a obtenu ce remboursement n’ont jamais existé en raison d’un accord qui interdit l’exportation de produits congelés du Bénin vers le Nigéria.

L’affaire sera transférée à la CRIET. La juridiction spéciale dans une décision condamne l’homme d’affaires à 05 ans de prison et une amende de 2,4 millions de francs CFA pour « faux, usage de faux et escroquerie ». Il a été également condamné à payer 80,9 milliards FCFA pour préjudices subis par l’administration fiscale, et 60 millions de francs CFA pour les préjudices non fiscaux.

F. A. A.

2 mars 2023 par ,