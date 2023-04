L’Etat-major lance un recrutement spécial sur titre pour 2023

L’Etat-major général de l’armée béninoise organise pour le compte de l’année 2023, un recrutement spécial. Le chef d’Etat-major de l’armée béninoise à travers un communiqué radio en date du mercredi 12 avril 2023, a informé le public. Les jeunes gens désireux de prendre part à ce recrutement sont invités à s’inscrire du lundi 17 avril, au vendredi 05 mai 2023 dans les mairies, les commissariats et les camps militaires sur l’ensemble du territoire national.

Le gouvernement a autorisé mercredi 12 avril 2023 en Conseil des ministres, le recrutement à titre exceptionnel et de formation de cinq mille (5000) jeunes dans l’armée. L’objectif est de constituer un groupement de projection des Forces armées béninoises (FAB), au titre des années 2023 et 2024.

Détails sur le dossier de candidature et les phases du recrutement

