L’Etat de Lagos lance un service taxi avec 1 000 véhicules

Une livraison de 1 000 véhicules GAC MOTOR au gouvernement de l’État de Lagos a donné le coup d’envoi de « LAGRIDE », le tout nouveau programme de taxi de transport de personnes de l’État. Cette initiative offrira aux résidents une option de mobilité plus sûre et plus confortable.

Le gouvernement de l’État de Lagos a lancé un service de taxi électronique avec 1 000 véhicules GAC MOTOR flambant neufs. Parmi les invités de marque de la cérémonie d’inauguration figuraient Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de l’État de Lagos, Cui Jianchun, ambassadeur de Chine au Nigeria, Jin Mingyu, consul général adjoint de Chine à Lagos, et Diana Chan, présidente de CIG Motor.

Un effort de deux ans couronné de succès

LAGRIDE vise à fournir un moyen de transport fiable à un prix abordable. Les plans ont débuté en novembre 2019 lorsque le gouverneur Sanwo-Olu s’est rendu dans la province de Guangdong, siège de GAC MOTOR. La qualité éprouvée, l’habitacle spacieux et la technologie intelligente du SUV GS3 et de la berline GA4 devraient améliorer la qualité et la sécurité sur les routes de Lagos.

Deux ans après la conception initiale du projet, 1 000 véhicules GAC ont quitté Qingdao, en Chine, en octobre 2021 et sont arrivés à Lagos quatre mois plus tard. La flotte bleue et blanche a traversé le Third Mainland Bridge du Nigeria lors de l’un des plus grands road-shows du pays.

LAGRIDE est une opportunité clé pour renforcer la réputation de la marque GAC MOTOR au Nigeria en ayant un impact local positif. Sur le plan technologique, GAC MOTOR contribue au développement du secteur des transports au Nigeria. Sur le plan économique, le programme encourage l’achat de véhicules et favorise l’emploi, contribuant ainsi à la croissance économique globale.

Yu Jun, membre du comité exécutif et directeur de l’unité commerciale internationale du groupe GAC et président de GAC MOTOR International, a déclaré que LAGRIDE était une priorité absolue pour le groupe GAC et qu’elle était fortement soutenue par les gouvernements de Guangdong et de Lagos. Le lancement réussi du projet a eu lieu après avoir surmonté deux années de pandémie récurrente, de pénurie de puces et de retards d’expédition. Malgré des circonstances défavorables, GAC MOTOR a conservé son esprit artisanal, apportant des services de transport de qualité au Nigeria. La marque est désormais un moteur important du développement du secteur local du hélage électronique.

L’engagement envers l’esprit de l’artisanat

GAC MOTOR maintient une forte présence au Nigeria. En 2021, GAC MOTOR a remporté le prestigieux prix de l’« Entreprise automobile de l’année » du pays. Après des années de culture, le marché nigérian a reconnu GAC MOTOR comme représentant de l’artisanat chinois. GAC MOTOR continue de défendre l’esprit de l’artisanat et la recherche de la qualité, dans le but de créer une vie de mobilité agréable pour les utilisateurs du monde entier.

