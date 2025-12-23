mardi, 23 décembre 2025 -

Fêtes de fin d’année

L’Etat béninois aux côtés des familles de soldats morts en mission




À l’approche des fêtes de fin d’année, le gouvernement a renouvelé son soutien aux familles de militaires décédés en mission commandée, à travers une opération de solidarité menée par le ministère de la Défense nationale.

Sous l’impulsion du ministre Alain Fortunet Nouatin, une tournée annuelle de distribution de kits alimentaires a été lancée au profit des veuves et orphelins des soldats tombés au service de la Nation.

Les dons comprennent notamment des sacs de riz et de maïs, des bidons d’huile, des pâtes alimentaires et du sucre. Ils visent à soulager les familles bénéficiaires et à leur permettre de célébrer les fêtes « dans la dignité », selon les autorités.

La cérémonie officielle s’est tenue le lundi 22 décembre 2025 au Premier Bataillon de transmission et de renseignement de soutien (BTRS), à Abomey-Calavi, en présence du conseiller technique aux affaires sociales du ministère, Franck Komahoué.

S’adressant aux enfants des militaires disparus, Franck Komahoué a tenu un message de reconnaissance et de mémoire. « Vos parents ne sont pas morts en vain. La Nation restera éternellement reconnaissante pour leur sacrifice », a-t-il déclaré.

Avant Abomey-Calavi et Cotonou, la délégation ministérielle avait déjà parcouru plusieurs garnisons du nord du Bénin, notamment à Djougou, Parakou et Natitingou, dans le cadre de la même opération.

Au-delà de l’aide alimentaire ponctuelle, l’Etat affirme inscrire son action dans la durée. Une loi spécifique encadre désormais la prise en charge des ayants droit des militaires décédés, avec un capital décès et divers avantages sociaux. Cette politique est complétée par des initiatives régulières, comme la distribution de kits scolaires à la rentrée et la délivrance de cartes d’assurance santé garantissant l’accès gratuit aux soins.

Pour le ministère de la Défense, ces actions traduisent la solidarité de la Nation envers ses soldats tombés et l’attention portée à l’avenir de leurs enfants.
M. M.

23 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




