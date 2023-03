L’Etat béninois affecte un domaine de 5000 m2 à l’Institut Français

Le gouvernement du Bénin a affecté un domaine à l’Institut Français de Cotonou. C’est par décret en date du 8 février 2023 signé du président Patrice Talon, du Ministre du Cadre de Vie et de Développement Durable José Didier Tonato et du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni.

Un immeuble de contenance cinq mille mètres carrés (5000 m2), sis au quartier Zongo-Nima dans le cinquième arrondissement de Cotonou a été mis à la disposition de l’Institut Français de Cotonou par l’Etat béninois.

Selon le décret N°2023-049 du 08 février 2023 portant affectation dudit domaine, l’Institut Français dispose d’un délai de deux (02) ans pour construire sur l’immeuble qui lui a été affecté. Les travaux projetés doivent respecter les textes en vigueur en matière de construction, a précisé le décret.

Espace dédié à la culture, l’Institut Français est présent dans 95 pays avec un réseau de 98 Instituts et plus de 800 alliances françaises répartis dans une centaine de pays.

M. M.

VOICI LES COORDONNEES DU DOMAINE AFFECTE A L’INSTITUT FRANÇAIS DE COTONOU

