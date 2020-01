Une route des couvents en vue pour valoriser le vodoun

La communauté béninoise célèbre ce vendredi 10 janvier 2020 la fête des religions endogènes. A cette occasion, le gouvernement a décidé de la création d’une route des couvents. Une initiative qui permettra de mieux valoriser le vodoun.

La route précise ‘’Frissons radio’’, sera construite autour de 05 villes du Bénin dont Ouidah qui a abrité les manifestations officielles cette année.

La route telle qu’envisagée par les autorités va contenir en son sein, une buvette, des toilettes, un parking, une cour principale et plusieurs divinités vodoun.

Le lancement du projet est prévu pour janvier 2021.

Selon le directeur de l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme (ANPT), les visites des touristes sur ce lieu vont beaucoup apporter à l’économie. Les groupes touristiques qui vont s’y rendre, auront une sorte de musée ouvert, des objets à acheter, et la possibilité de faire de la divination Fâ.

Outre la ville de Ouidah, la route des couvents vodoun sera également créée dans les villes de Porto-Novo, d’Allada, de Kétou et de Grand-Popo.

F. A. A.

Quelques images

10 janvier 2020 par