L’Etat annonce l’accompagnement de 54 000 acteurs de la filière "kpayo"

Des vendeurs de l’essence de contrebande seront bientôt reconvertis. Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni a informé l’opinion après le drame du samedi 23 septembre 2023 ayant coûté la vie à plus de 30 personnes.

Ce samedi 23 septembre 2023, plus de 30 personnes ont trouvé la mort après l’incendie d’un magasin de stockage de l’essence de contrebande. Ce drame selon le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, rappelle l’impérieuse urgence de régler la question du "kpayo". « C’est un commerce qui dure depuis plusieurs décennies et c’est plusieurs milliers de familles qui se nourrit de ce commerce. C’est une activité dangereuse [...] », a-il confié. Les personnes qui s’adonnent à cette activité, le font parce qu’ils n’ont pas le choix, a ajouté Romuald Wadagni. Ce qui explique selon lui, le programme de réinsertion/reconversion des acteurs estimés à 54.000 selon un recensement.

Ce programme qui va être mis en place selon le ministre d’État, permettra de former les acteurs de ce commerce, et de les transformer en « acteurs économiques d’un métier décent ». « Nous sommes convaincus qu’en donnant un métier décent à ces acteurs, ils vont pouvoir changer d’activité », a rassuré Romuald Wadagni.

Il a rappelé à l’occasion le nombre important de personnes employées dans le secteur du textile à Glo-Djigbé. Depuis le début de cette année 2023, c’est plus de 5000 personnes qui ont été reconverties au métier du textile à Glo-Djigbé. « C’est du concret. C’est des personnes qui n’avaient aucune compétence dans le textile, qui faisaient d’autres activités, essentiellement de l’informel qu’on a repris pour former et qui aujourd’hui, ont un emploi décent », a rappelé le ministre d’État. L’ambition du gouvernement à l’en croire, est de reconvertir ces acteurs pour permettre aux personnes d’avoir une activité décente pour nourrir leurs familles. Mais pendant que ce travail est entrain d’être fait, où le gouvernement s’attèle à la reconversion des acteurs de ce commerce, il urge selon Romuald Wadagni, d’éviter que des incendies se reproduisent.

La lutte contre le "kpayo" ne pouvant être arrêtée d’un coup de baguette magique, le gouvernement a lancé depuis l’an dernier, un programme de mise en place de mini stations. Pour cela, il faut « reconvertir les gens, et il faut faire un processus d’accompagnement », a informé le ministre Wadagni.

Le bilan provisoire du drame de Sèmè-Kraké ce samedi 23 septembre 2023, est de 30 morts au moins, avec plusieurs blessés. Après ce drame dans la matinée, un autre incendie s’est déclaré à PK10, dans l’arrondissement d’Ekpè. Ici, il y a plus de peur que de mal.

F. A. A.

24 septembre 2023 par