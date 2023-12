L’Etat annonce la construction d’une nouvelle prison à Ouèdo

La surpopulation en milieu carcéral préoccupe le gouvernement du Bénin. Des mesures sont en cours pour l’amélioration des conditions de détention. La Directrice des Droits Humains au Ministère de la Justice, Inès Toffoun Hadonou a présenté quelques-unes de ces réformes dans un entretien à la radio nationale.

Le gouvernement du président Patrice Talon prévoit construire un « établissement pénitentiaire à Ouèdo » dans la commune d’Abomey-Calavi. L’objectif est de « contenir le flux » de détenus dans les établissements pénitentiaires du Bénin, selon Inès Toffoun Hadonou, la Directrice des Droits Humains au Ministère de la Justice.

Des mesures alternatives à la détention sont également en cours d’élaboration. « Les mesures alternatives, ça doit être dans une loi, et il doit y avoir des décrets d’application. Aujourd’hui, nous sommes dans les décrets d’application et bientôt ces mesures alternatives seront une réalité », a expliqué Inès Toffoun Hadonou dans un entretien sur la radio nationale.

En plus de ces mesures, il est prévu le « travail d’intérêt général » et le « travail pénitentiaire rémunéré ». Toutes ces mesures sont prévues dans les textes qui ne sont pas encore adopté. Mais un Comité a été mis en place par l’actuel Grade des Sceaux Yvon Detchenou et travaille d’arrache-pied.

« Il y a une grande mesure qui sera certainement annoncée par le chef de l’Etat : c’est la question de l’aide juridique », a indiqué la Directrice des Droits Humains au Ministère de la Justice.

M. M.

13 décembre 2023 par