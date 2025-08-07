jeudi, 7 août 2025 -

Littérature / Vient de paraître

« L’Essence de l’Ame, secret dans les mots »

Un chef d’œuvre inspirante de Aptera




La créatrice et manager d’artistes, Aptera vient de publier une œuvre littéraire intitulée « Les sens de l’âme, Secret dans les mots ».

Aptera, créatrice et manager d’artistes, fait son insertion sur le champ de la littérature avec « L’Essence de l’Ame, secret dans les mots ».
Publiée aux Editions MENAIBUC, il s’agit d’une œuvre née d’une « intuition profonde ».
L’ouvrage selon la maison d’édition, n’est pas un simple livre. « C’est une fréquence. Une onde. Une exploration des âmes secrètes contenues dans chaque terme ». Pour elle, « le langage permet de nommer ce qui est inconnu ». Le mot, souligne MENAIBUC, est « un outil qui trace les contours du monde matériel ».
Aptera fait de chaque projet un espace de transmutation, où l’expression artistique devient un acte d’élévation sacrée. A travers l’écriture, l’artiste parvient à « révéler ce qu’elle portait en elle depuis l’enfance : une intuition profonde éveillée par le Verbe ». « Être humain, c’est chercher l’harmonie, vibrer à l’unisson, résonner avec l’univers. Et cela commence avec les mots. Les mots sont des clefs. Ce livre est une porte », indique MENAIBUC.
« Les sens de l’âme, Secret dans les mots » est vendu au prix de 21.00 euros (près de 14 000 FCFA).

F. A. A.

7 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




