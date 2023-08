L’Espagne étrille la Suisse et passe en 1/4

Encore une autre équipe qui marque l’histoire dans cette Coupe du Monde des dames en Nouvelle Zélande et en Australie. L’Espagne s’est qualifiée ce samedi 05 Août 2023 pour les quarts de finale de la compétition. Une première de toute son histoire.

Espagne contre Suisse, c’est la première affiche des huitièmes de finale de la Coupe du Monde féminine. A Eden Park, les Espagnoles se hissent en quarts de finale de la compétition avec leur brillante victoire (5-1).

La Roja féminine a vite plié la rencontre dès la première mi-temps. Les joueuses espagnoles ont ouvert le score dès la 5e minute grâce à Aitana Bonmati. Elle va signer plus tard un doublé à la 36e minute. Bien avant, Alba Redondo a doublé la mise à la 11e minute. À la 45e, Laia Codina inscrit le quatrième but avant la pause. Le seul but de la partie des Suisses est un CSC de Laia Codina à la 11e minute.

Une domination nette des Espagnoles qui a fini sur un score lourd de 5 buts à 1.

Qualifiée pour les quarts, l’Espagne va affronter le vainqueur de la rencontre qui oppose les Pays-Bas à l’Afrique du Sud.

J.S

