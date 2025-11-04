L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Police Républicaine poursuit ses activités intensives dans le cadre du ''Mois de la Police Communautaire''. La deuxième phase a démarré, mercredi 5 novembre 2025, à
Projet de coopération avec la Bibliothèque nationale du Bénin
6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La Bibliothèque nationale du Bénin (BnB) a organisé du 3 au 5 novembre 2025, à Porto-Novo, un séminaire de formation au profit des bibliothécaires, documentalistes,
6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tognifodé, participe depuis mardi 04 novembre 2025 à Doha, aux travaux du 2e Sommet mondial sur le
6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La cité historique de Ouidah vibrera du 8 au 10 janvier 2026 au rythme des Vodun Days, un rendez-vous désormais incontournable dédié à la célébration des arts, de la
Réception des dossiers pour les élections législatives à la CENA
6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Saisie par la CENA, la Cour Constitutionnelle a autorisé la modification du calendrier électoral en reportant la période de réception des déclarations de candidature pour
Phase technique de la Revue des réformes et politiques de l’UEMOA
5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
La phase technique de la 11e édition de la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest africaine
5 novembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Cour constitutionnelle autorise la CENA à ajuster le calendrier électoral pour les Législatives de 2026. La haute juridiction s'est prononcée à l'issue « d'une audience